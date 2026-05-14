La gran victoria de Raquel, viuda de guardia civil: "He ganado y abro el camino para que otras puedan cobrar la indemnización"

El debate sobre si la Guardia Civil debe ser considerada oficialmente una profesión de riesgo vuelve al centro de la polémica tras el fallecimiento de los dos agentes en Huelva. Raquel Pérez es viuda de un agente asesinado en 2018 por un delincuente reincidente. Ocho años después del crimen, asegura seguir viviendo “el mismo dolor del primer día” mientras continúa recibiendo apoyo psicológico y luchando por el reconocimiento institucional que, según denuncia, nunca llegó.

"Ha dado la vida sin medios"

Raquel no duda al responder cuando se le pregunta si ser guardia civil es una profesión de riesgo. “Como viuda os lo voy a decir claro: 70 veces han denegado reconocerlo como profesión de riesgo. Para mí son unos sinvergüenzas”, afirma. La mujer critica la falta de inversión en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y denuncia que los agentes trabajan “sin la protección necesaria”.

En su relato, carga duramente contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien acusa de abandono institucional. “En octubre hará ocho años que asesinaron a mi marido. He luchado todos estos años por algo que tendrían que haber hecho ellos”, sostiene. Raquel recuerda además que el ministro llegó “30 minutos tarde” al funeral del agente. “No puedes hacer eso con una persona que ha dado la vida sin medios. Todos estuvimos esperando para celebrar la misa”, lamenta.

La viuda mantiene que la responsabilidad por la muerte de su marido no recae únicamente sobre el autor material del crimen. “A mi marido lo asesinaron dos personas: una, el que le cogió la pistola y lo mató; y otra, quien no le dio los medios necesarios para salir a trabajar y defenderse. Para mí, los dos son asesinos”, sentencia.

"He ganado"

Tras años de batalla judicial, Raquel celebra haber conseguido una indemnización gracias a una resolución de la Audiencia Nacional. Según explica, el Ministerio del Interior rechazó durante años concederle esa ayuda al considerar que debía abonarla únicamente el asesino y no el Estado. “He ganado y abro el camino para que otras viudas puedan cobrar la indemnización”, afirma.

Raquel reconoce que continúa viviendo con secuelas psicológicas desde el asesinato. “Yo no sabía que existía este dolor. Han pasado más de ocho años y sigo reviviéndolo como el primer día. Esto no se supera nunca”, explica emocionada. Además, lamenta seguir encontrándose en Granada con familiares del asesino de su marido y critica que, pese a acumular numerosos delitos, el autor pudiera salir de prisión.

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