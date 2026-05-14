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Mejores momentos | 14 de mayo

David, lanzado en Pasapalabra: pleno y el doble de tiempo que Javier rumbo a El Rosco

Los concursantes se han encontrado con dos complicados paneles en el ¿Dónde Están? y sólo el barcelonés ha logrado completar el suyo.

David, lanzado en Pasapalabra: pleno y el doble de tiempo que Javier rumbo a El Rosco

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Alberto Mendo
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Llegar con más segundos a El Rosco no da la garantía de poder ganar esa prueba, pero sí permite afrontarla con más tranquilidad. Lo contrario, jugar con poco tiempo, también puede influir en la estrategia. En este caso, la diferencia entre los dos concursantes después del ¿Dónde Están? ha resultado impactante: David ha acumulado el doble que Javier, con un 72-36 que resumía muy bien lo ocurrido en este programa de Pasapalabra. Entre los méritos del barcelonés ha destacado su pleno en La Pista al reconocer ‘Shape of you’, de Ed Sheeran.

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Ambos se han enfrentado a paneles especialmente complicados. Las dos opciones ya jugaban al despiste: 5 A.M. y 5 P.M. Parecían puntos horarios pero han sido la excusa para que los números ocultaran palabras de cinco letras que contienen precisamente A y M, en un panel, y P y M, en el otro. A Javier se le ha dado regular, quedándose con sólo cuatro aciertos.

Llegaba el turno de ver a David en acción. El barcelonés se que ha quedado cerca de completar su panel en un primer intento y lo ha rematado en el segundo, fiel a su gesto de dar la bendición a cada número. De esta forma, se ha quedado con los veinte segundos en juego para llegar a El Rosco con el doble de tiempo que Javier. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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