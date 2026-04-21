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Elecciones Andalucía

Juanma Moreno marca distancias con Isabel Díaz Ayuso: "Cuanto menos actores haya en el escenario, mejor"

El presidente andaluz defiende una estrategia sin "demasiados actores" y limita el papel de la presidenta madrileña a actos puntuales.

Imagen Juanma Moreno

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Margarita Canaves
Publicado:

En plena campaña electoral en Andalucía, el candidato popular, Juanma Moreno, ha dejado claro en Espejo Público que no prevé apoyarse de forma activa en Isabel Díaz Ayuso durante la campaña. "En unas elecciones, cuantos menos actores haya en el escenario, mejor", ha afirmado, subrayando su apuesta por un protagonismo centrado en el ámbito andaluz.

Moreno ha defendido que su partido en la comunidad es "maduro y fuerte", capaz de afrontar la campaña con identidad propia. Pese a sus declaraciones, no ha cerrado completamente la puerta a la participación de Ayuso y "no descarta invitarla en algún acto concreto". Además, ha insistido en que, a su juicio, "en este momento" contar con Ayuso es innecesario"

Con este posicionamiento, Moreno no solo defiende su estrategia electoral, sino que también lanza un mensaje interno en el PP: la campaña andaluza se dirigirá desde Andalucía con el apoyo del presidente del Partido Popular y sin más tutelas externas. Una forma de reforzar su liderazgo propio y de marcar perfil a pocas semanas de las urnas.

"En Extremadura llevan 6 meses paralizados y eso no nos lo podemos permitir en Andalucía"

Durante la entrevista con Susanna Griso, Juanma Moreno ha asegurado que le quita el sueño el bloqueo que podría ejercer el partido liderado por Santiago Abascal porque, dice, "ya sabemos cómo se las gasta Vox". Ha explicado que en Andalucía "no se pueden permitir" los "6 meses que llevan paralizados en Extremadura". Asimismo, ha detallado que su ideología está alejada de Vox en distintas materias como la protección de la mujer en políticas de igualdad.

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