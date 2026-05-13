El choque entre Javier Caraballo y Pilar Losantos a propósito de Florentino Pérez: "Trumpismo puro", frente al "único objetivo de intoxicar

Era la primera rueda de prensa de Florentino Pérez en once años, no dejaba indiferente a nadie y será recordada por su impacto. Los ataques hacia pare de la prensa, que el presidente del Real Madrid entiende como la defensa a ultranza que debe hacer del club, eran de una contundencia nunca antes vista en él.

El periodista Javier Caraballo dejaba patente su total desacuerdo con los argumentos de Florentino, llegando a comparar al madridismo con el independentismo catalán, y atribuía a ambos un argumento similar, erróneo a su juicio. Los supuestamente generalizados antimadridismo y anticatalanismo respectivamente.

"Pensé que no había nada peor"

La mediática comparecencia de Florentino de este martes ha sido para Caraballo "un esperpento". Convencido que su análisis de los ataques y afirmaciones del mandatario blanco sería más extendido, ha calificado los "elogios" hacia el espectáculo, como todavía peores que las propias declaraciones del empresario: "Yo no daba crédito".

Caraballo no encontraba ni rastro de humildad por parte del todopoderoso Florentino Pérez: "La mediocridad se manifiesta siempre con la soberbia, y eso es lo que demostró ayer Florentino".

"Trumpismo puro"

A ojos del periodista la rueda de prensa es una maniobra de distracción para desviar el foco del mal año deportivo del Real Madrid: "Estaba tapando su propio fracaso en esta temporada, que es algo indiscutible"

No cesaban las críticas hacia el discurso de Florentino, que al más puro estilo Donald Trump arremetió contra el trabajo periodístico de una compañera poniendo en duda su conocimiento futbolístico: "Lo de meterse con la prensa... Eso es trumpismo puro".

Tampoco ha gustado la manera en la que el presidente del Madrid concedía la palabra a otra periodista refiriéndose a ella como "niña", lo que ha encendido a muchos. Caraballo era claro: "Machismo rancio, casposo".

"Auténticas barbaridades"

La también periodista Pilar Rodríguez Losantos manifestaba estar en "profundo desacuerdo" con Caraballo. Hace una lectura diferente sobre el cuestionamiento del artículo de la periodista del ABC sobre la pérdida de valores del Real Madrid, no lo considera machista. Alineada con el presidente blanco, la presidenta de 'Okdiario' carga también contra el diario: "Publica un artículo delirante diciendo que Florentino está cansado, con el único objetivo de intoxicar, y que su estado de salud le lleva a ser un hombre enfermo y mayor".

La periodista tampoco compra el discurso de Florentino a pies juntillas. Considera falso que exista un "antimadridismo histórico" contra Florentino, "son cuentas históricas", ha asegurado.

Losantos aprecia que se ha generado un "imagen negativa" y sí que hay un "antimadridismo sociológico evidente", fruto del cual "se han dicho auténticas barbaridades aberrantes".

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