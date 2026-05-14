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El Rosco | 14 de mayo

El giro de guion de Javier en El Rosco: de la derrota a la victoria con su última respuesta

Empatado a 21 aciertos con David pero con un fallo, el concursante madrileño parecía condenado a otra Silla Azul hasta que ha dado la sorpresa in extremis.

El giro de guion de Javier en El Rosco: de la derrota a la victoria con su última respuesta

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Alberto Mendo
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Lo fascinante de El Rosco es cómo todo puede cambiar en sólo un momento, con una respuesta. Así de ajustado ha sido el nuevo duelo entre Javier y David en Pasapalabra, decidido por la mínima cuando los marcadores apuntaban a otro final muy diferente. Además, la prueba había comenzado con una gran diferencia de segundos: el barcelonés, tras el ¿Dónde Están?, había acumulado el doble de segundos que su rival.

David, lanzado en Pasapalabra: pleno y el doble de tiempo que Javier rumbo a El Rosco

De esta forma, Javier ha comenzado su Rosco con 36 segundos menos. Además, tras media vuelta bastante igualada, el madrileño ha cometido un error que amenazaba en convertirse en lastre. Por un pequeño matiz, su P se ha teñido de rojo y el guion empezaba a parecerse al de otros programas recientes. Al terminar la primera vuelta, con 18 aciertos frente a los 19 de David en ese momento, se lamentaba del tropiezo.

La veteranía ha enseñado a Javier que no hay que tirar la toalla antes de tiempo. El duelo se ha puesto al rojo vivo con empate a 21 aciertos. Tal cual, David era el virtual ganador. Pero aún quedaba partida. Javier tenía que arriesgar, lo ha hecho y la situación ha cambiado por completo. Con 22 letras en verde, se ha plantado y ha trasladado la presión de forma inesperada a su rival, que ya no ha podido sacar ningún as salvador. ¡Descubre en el vídeo este Rosco de infarto!

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