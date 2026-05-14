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¿Qué pasó entre Isabel Pantoja y María del Monte?: "Cuando no hay claridad, la pregunta se vuelve más obligatoria"

Desde que se rompió su cercana amistad, se han generado muchas preguntas en torno a lo que pasó entre las cantantes. Nuestros colaboradores señalan a Isabel Pantoja por su "hermetismo".

La relación entre Isabel Pantoja y María del Monte.

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Espejo Público
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María del Monte, en su aparición en 'La noche de Aimar', explicaba el porqué de su cansancio hacia la pregunta que le repiten constantemente los medios: la de su relación con Isabel Pantoja.

Ambas cantantes tuvieron una estrecha relación de amistad en los años 90 que ocupó muchas portadas en la prensa del corazón. Pero a día de hoy, sigue siendo un misterio por qué llegó a su fin. Las preguntas ya cansan a María del Monte porque piensa que "las cosas han quedado claras y demostradas".

Gema López, tras escuchar las declaraciones de la cantante, aseguraba que "ella sabe cómo funcionan los medios mejor que nadie". Además, consideraba que "la falta de claridad hace más obligatoria la pregunta".

¿Romance oculto?

En este marco, se aludía a la sexualidad de María del Monte y, por tanto, a la de Isabel Pantoja. La primera nunca la ha ocultado a pesar de que tampoco lo haya hecho público de manera directa. La tonadillera, por su parte, respondió a especulaciones diciendo: "Nunca he salido de ningún armario".

Los colaboradores de 'Más Espejo' creen que esta supuesta "ocultación" viene propiciada mayormente por parte de Isabel Pantoja. Pilar Vidal, de hecho, apunta que "probablemente María del Monte se ha callado por cariño a algunas de sus parejas".

La periodista Gema López, ante las especulaciones del romance, piensa que el "hermetismo" de Isabel Pantoja ha provocado que las preguntas sobre lo que pasó vayan dirigidas principalmente a María del Monte, quién "no contestaba, pero al menos les atendía".

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