¿Cuánto latín sabe Fernando Tejero? Trancas y Barrancas lo ponen a prueba

Fernando Tejero ha pisado el plató de El Hormiguero demostrando su carisma y su cercanía. Su entrevista ha dejado una conversación entretenida y sincera, cargada de humor y anécdotas.

Después de la entrevista, Trancas y Barrancas, más romanas que nunca, han aparecido en el plató para poner a prueba los conocimientos del invitado sobre latín.

Con unas palabras, comparaciones, símiles y ejemplos de lo más desternillantes, las hormigas han demostrado que, efectivamente, el castellano es una lengua romance. ¡Así ha sido!

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