María Jesús Montero acusa a Juanma Moreno de desmantelar la sanidad pública en Andalucía: "Que responda con transparencia ante su nula gestión"

El próximo 17 de mayo Andalucía tiene una cita con las urnas. A la candidata socialista María Jesús Montero no le preocupan las encuestas y cree que hasta que no se emita el voto no hay que adelantarse. "Hay ganas de cambio y la gente traslada esperanza e ilusión". Espera que haya participación y "que los andaluces sepan que en estas elecciones se nos va la vida".

Niega que haya intentado que las elecciones andaluzas coincidieran con las generales y añade que Pedro Sánchez ya ha manifestado que va a agotar la legislatura. Cree que el PP ha intentado trasladar el mensaje de que la suya no era una candidatura seria por estar ocupando otros altos cargos políticos dentro del partido pero afirma que la suya es una apuesta solvente y está convencida de que va a poner todo de su parte para ser la presidenta de la Junta.

"Se está desmantelando la sanidad pública haciendo crecer las listas de espera"

Uno de sus principales objetivos es el de reactivar los servicios públicos en Andalucía donde "se está desmantelando la Sanidad con listas de espera". "En la Universidad pública hay falta de inversión por lo que ciertos rectores plantean el cierre de universidades así como en la dependencia donde las prestaciones no llegan o lo hacen tarde".

Cree que el actual presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno Bonilla "nunca tiene responsabilidad ni culpa de nada y siempre es otro que pasaba por allí". "Las listas de espera en Andalucía llevan a muchas personas a suscribir un seguro privado", añade. Le pide que responsa con transparencia ante su nula gestión en la Junta de Andalucía

Montero mantiene su acta de diputada en el Congreso y la oposición cree que quiere seguir com diputada en el Congreso y jamás tomará el acta en el parlamento andaluz. No da crédito a esa tesis y recuerda que desde el PP tampoco creyeron que se presentaría como candidata a la Junta de Andalucía.

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