Juanma Moreno, a la asociación Amama, por los cribados de cáncer: "Si realmente tienen esos datos, que por favor nos los trasladen"

Juan Manuel Moreno Bonilla presentaba este miércoles en Madrid su libro: 'Manual de Convivencia. Una aparente respuesta directa al popular 'Manual de Resistencia' del presidente Pedro Sánchez. En el acto, el presidente de la Junta de Andalucía y presidente del Partido Popular de la misma comunidad, hacía una declaración de intenciones: "Vamos a ser contundentes".

Hacía honor a su advertencia el político en sus alusiones al caso Koldo y la implicación de Santos Cerdán, y un desconocimiento por parte de Pedro Sánchez que ponía en duda seriamente.

Ante la proximidad de las elecciones andaluzas del próximo mes de junio de 2026 Juanma Moreno también se ha pronunciado sobre los escándalos que afectan a su Gobierno y su partido en Andalucía. Calificaba, como "noticias duras, difíciles, y tristes" al verse afectados compañeros del PP andaluz, en la trama de presunta corrupción en la compra de mascarillas. Aseguraba que desde su formación actuaron contundente y rápidamente tras la publicación de una nota de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: "Con esa información nosotros decidimos tramitar un expediente de suspensión de militancia de todas las personas implicadas en este caso".

"Vamos a ser contundentes", se reafirmaba en sus palabras, también para este asunto.

"Un solo caso, suficiente para pedir disculpas"

El asunto que más cerca ha golpeado a su presidencia hasta la fecha es el de los errores en los cribados de mujeres susceptibles de desarrollar cáncer de mama que se ha producido en la sanidad andaluza. Por ello Juanma Moreno recordaba que reconocieron el error, pidieron disculpas por ello e implementaron un plan de actuación urgente.

Explicaba la reacción del Gobierno que preside, afirmaba que la inversión extraordinaria para este plan de contingencia es de "más de cien millones" de euros: "Se hace un millón cien mil cribados en Andalucía, nosotros hemos incorporado dos cribados más (...) Y medio millón de cribados de mama".

"Hemos asumido todas las responsabilidades"

Atribuye la inmensa mayoría - el 90 % - de los casos de las 2.713 mujeres afectadas, "que son exactamente las que hay", según el político, al, error de un jefe de servicio. Además daba a entender que las responsabilidades habrían quedado asumidas con las dimisiones de la consejera de Salud Rocío Hernández, su viceconsejero, la directora general de Salud Pública, el delegado de Salud la Junta de Andalucía en Sevilla: "Hemos asumido todas las responsabilidades".

"A día de hoy el 96% de esas mujeres ya se han hecho su mamografía, ya se han hecho su prueba", respondía Moreno Bonilla a las acusaciones de asociaciones de mujeres con cáncer de mama, como Amama, que afirman que las cifras reales de mujeres afectadas son muy superiores. Además anunciaba que han hecho un requerimiento a dicha asociación para que aporten la información de la que dispongan para comprobar "como autoridad sanitaria" la veracidad de sus datos y el alcance de esta crisis sanitaria.

Aprovechaba para hacer una llamamiento a la asociación Amama: "Desde aquí les solicito que si realmente tienen esos datos, que por favor nos los trasladen para que así nosotros los examinemos y podamos tratar a esas mujeres".

Consideraba el político del PP estos errores en los cribados como "un caso muy concreto" limitado a Sevilla y pasaba a abordar las próximas inversiones en materia de Sanidad de su Gobierno.

