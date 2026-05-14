Fernando Tejero, sobre sus conciertos con Dani Martín en Valencia: "La vida me pone las cosas difíciles"

El Roig Arena es uno de los estadios más relevantes en España y Dani Martín logró llenarlo con nada menos que 20.000 personas. Lo que no se esperaba ninguna de ellas era ver al mismísimo Fernando Tejero subir al escenario para cantar junto a Dani la eterna balada 'Puede ser'. Un reto con el que cumplió dos noches seguidas.

Tejero, durante su entrevista en El Hormiguero, ha explicado cómo vivió este increíble momento. Ahora bien, a pesar de la presión de tener a tal masa de gente frente a él, el intérprete ya tenía experiencia en la música, habiendo cantado junto a Sabina, a Rozalén o a Estopa en el pasado.

Fue el propio Fernando el que eligió la canción y las imágenes dejan claro que se trata de una ocasión inolvidable en la gira del ex de El canto del loco. Y es que ya habían intentado cuadrar agendas semanas antes; pero no fue hasta el concierto de Valencia cuando el dúo pudo hacerse realidad.

"La vida me pone las cosas difíciles", ha explicado sobre el momento en el que se planteó la idea de lanzarse a la aventura. La cual, salió a pedir de boca según el actor, que no ha logrado poner palabras a la vivencia que tuvo en el estadio valenciano.

Dale play al vídeo y revive las palabras de Tejero.

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