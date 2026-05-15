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Mejores momentos | Capítulo 4

Sonia, incrédula con la actitud de Can: “Sé perfectamente lo que estás haciendo y no entiendo el por qué”

La madre de Ibiza se enfada con su amigo por su actitud infantil y le advierte que no debe entrometerse en sus asuntos personales.

Sonia, incrédula con la actitud de Can: “Sé perfectamente lo que estás haciendo y no entiendo el por qué”

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Patri Bea
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Can no ha podido soportar ver a Sonia cerca de otro en el club Zafiro y se ha metido con una amiga suya en el jacuzzi que compartía con Matías para arruinarle la velada y evitar que se enrollasen.

Can se interpone entre Sonia y Matías en el jacuzzi

Sonia está muy enfadada con Can y no duda en cogerlo por banda para decírselo. “¿Se puede saber a qué juegas? Sé perfectamente lo que estás haciendo y no entiendo el por qué”, le dice claramente la madre de Ibiza a su amigo.

Can intenta restarles importancia a las palabras de Sonia e intenta volver a explicarle por qué no respondió el mensaje que le mandó. En mitad de la conversación, los dos se giran a ver el jacuzzi y descubren que sus respectivas citas se están liando entre ellos. ¿Qué harán ahora? ¿Se atreverán a hablar sin tapujos de sus sentimientos?

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Can se interpone entre Sonia y Matías en el jacuzzi

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