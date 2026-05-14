Montero acusa a Juanma Moreno de "mentir" al descartar muertes por los fallos en los cribados de cáncer

Los ataques directos entre PP y PSOE se intensifican a medida que se acercan las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. Este jueves, la exvicepresidenta del Gobierno, secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha acusado a Juanma Moreno de "mentir" al asegurar que no le consta que se produjeran fallecimientos vinculados al fallo en el sistema de cribados de cáncer de mama.

Montero ha asegurado que Moreno está "perdiendo el norte" sobre lo que debe ser la política en una entrevista concedida a Canal Sur Radio. La candidata socialista ha acusado al popular de no decir la verdad durante el debate de candidatos a la Junta de Andalucía.

La exvicepresidenta ha insistido, en la entrevista en Canal Sur, en que estas elecciones representan un "referéndum por la sanidad pública" y ha asegurado que el pasado miércoles "seis familias" de mujeres afectadas por los fallos en los cribados transmitieron a la Junta el fallecimiento de personas de su entorno "con motivo de la negligencia más grave que ha habido en un sistema sanitario público", apuntaba.

Montero ha explicado que, en estas elecciones, no se trata de elegir "si les gusta más una foto u otra" o "cómo canta alguien o deja de cantar". "Eso es una infantilización de la política que lo que hace es que la gente parezca que está al margen de las decisiones que le afectan", ha dicho, antes de afirmar que el gobierno del PP de Moreno en Andalucía "está privatizando la sanidad pública".

Moreno afea al PSOE la "utilización política de los cribados"

Por su parte, el actual presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha criticado la "utilización partidista" que, según él, ha hecho el PSOE-A del fallo en los cribados del cáncer de mama.

Moreno ha asegurado, en una entrevista con la Cadena Ser, que su gobierno ha dado "suficientes explicaciones" sobre esta crisis de los cribados y ha hecho "lo que había que hacer, pedir perdón, poner una solución y llamar una a una a todas esas mujeres" para llevar a cabo un seguimiento.