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Alonso Caparrós relata las constantes agresiones que sufre al ser reconocido: "Mi mujer me sujeta"

El periodista cuenta que es habitual que le griten por la calle y asegura que "si te giras te buscas una pelea en la que seguramente acabes perdiendo". Pero no es el único colaborador al que le ha pasado algo así.

Alonso Caparrós relata la agresión que sufrió.

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Espejo Público
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La reciente confesión de Wyoming, presentador de El Intermedio, ha provocado que dos colaboradores de 'Más Espejo' se abran y cuenten las agresiones que han sufrido por ser reconocidos.

El presentador relataba la noche del miércoles la paliza que le propiciaron tres personas después de llamarle "rojo". En este marco, el periodista Iñako Díaz-Guerra contaba lo que le pasó "por atlético".

El periodista explicaba que hace años le pegaron en la tribuna de prensa del Estadio Benito Villamarín por ser del Atlético del Madrid. A pesar del contexto futbolístico que motivó su agresión, Díaz-Guerra considera que en política, sobre todo, "se nos esta yendo de las manos", haciendo alusión a los motivos de la paliza de Wyoming.

Asimismo, menciona a figuras como Vito Quiles para explicar por qué ocurre esto. "No es tanto por ellos sino por lo que generan, porque por debajo de ellos hay gente mucho menos inteligente que se calienta mucho mas y, luego, acabamos viendo este tipo de cosas".

"Como te gires te buscas una pelea"

En medio de estas confesiones. El colaborador Alonso Caparrós también narra una historia similar. En su caso, no llegó a las manos. Pero según asegura: "Me pasa continuamente".

Caparrós dice que "el problema viene cuando te giras". "Como lo hagas te buscas una pelea en la que seguramente acabes perdiendo porque actúan en manada", añadía.

El periodista relataba como, una de tantas veces, paseando con su mujer por Brihuega, en Guadalajara, le gritaban: "¡Cocainómano!". Asimismo, se quejaba de la impunidad "total" de estos actos.

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