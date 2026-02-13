Antena3
El Socialismo dividido, Víctor Gutiérrez y Nicolás Redondo confrontan posturas: "Eso no es el PSOE"

El diputado del PSOE, Víctor Gutiérrez, y el histórico socialista expulsado del partido, Nicolás Redondo, se sientan en el plató de Espejo Público en pleno debate interno sobre el futuro del PSOE en Aragón y el papel de Javier Lambán.

Redondo contra Gutiérrez

Marina Aguilar
Las declaraciones del ministro Óscar López sobre el expresidente aragonés Javier Lambán han generado reacciones dentro del propio Partido Socialista.

López afirmó que, “Desde mi punto de vista en lugar de hacer oposición al señor Azcón se dedicó a hacer otra cosa. Lo siento, muchas veces con argumentos que eran de la derecha por lo tanto el PP no tenía un desgaste que debería haber tenido”.

¿Qué opinan sus compañeros socialistas?

Las palabras no han pasado desapercibidas entre dirigentes socialistas. Nicolás Redondo ha sido especialmente contundente.

“Lo que más me desagrada es tener que bajar a esa oquedad moral y estética”, ha señalado. Además, ha lamentado que “un ministro tras perder unas elecciones traslade la culpabilidad a un difunto”, refiriéndose a Lambán.

Defensa a Lambán

Redondo se ha posicionado claramente del lado del expresidente aragonés al subrayar que “sigue la trayectoria de los históricos del partido socialista”, citando perfiles como Alfonso Guerra o Felipe González como ejemplo de dirigentes que “desde su libertad han querido a Aragón y a su partido hasta el punto que su partido, yo creo que ha sido parte de su enfermedad.”

Defensa a Óscar López

Por su parte, Víctor Gutiérrez ha optado por un tono más conciliador. Dentro del Partido Socialista, considera que “caben todas las opiniones” y ha puntualizado que la relación entre el ministro de Transformación Digital y Lambán era buena: “me consta que se tenían cariño”.

Según Gutiérrez, Lambán siempre fue tratado con “respeto y cariño” por parte de sus compañeros, tanto dentro como fuera del partido.

