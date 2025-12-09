'Al Otro Lado'
Carlos Alsina, tras el último escándalo del PSOE: "Era el hombre que susurraba al oído al presidente del Gobierno"
El periodista se pronunciaba sobre las denuncias de acoso sexual que ha recibido Francisco Salazar y la situación en la que está el presidente del Gobierno con la caída en desgracia de otra de las figuras socialistas de su confianza. Carlos Alsina analizaba el papel del ya exmilitante en la llegada a la secretaría general del partido de Pedro Sánchez.
- Victoria Rosell, sobre las denuncias de acoso sexual en el PSOE: "El partido no ha estado a la altura como institución del protocolo antiacoso"
- Susana Díaz extiende su confesión sobre las primarias del PSOE fuera de cámara: "Yo tuve unos cuantos azotes"
- Nuevo terremoto socialista tras la renuncia de Paco Salazar por denuncias de acoso a mujeres: "Me parece igual de grave"
Pedro Sánchez llega a mencionar hasta en tres ocasiones a Francisco (Paco) Salazar en si libro 'Manual de Resistencia'. Quien ahora ha causado baja de militancia del Partido Socialista fue hombre de confianza del presidente del Gobierno en Moncloa.
El escándalo de presunto acoso sexual de Paco Salazar a varias compañeras saltó a la opinión pública cuando su nombre sonó para suceder a Santos Cerdán en la Secretaría de Organización socialista. Pedro Sánchez reconocía el "error" en el tratamiento de este asunto fuera de cámara. Varias importantes militantes socialistas han firmado un manifiesto de protesta después de que aparecieran sospechas sobre presunto silenciado de las denuncias presentadas por canales internos.
Este es uno más de los frentes que se le han abierto a Pedro Sánchez en los últimos tiempos, que recurre al supuesto desconocimiento de los hechos como defensa.
Carlos Alsina manifestaba su desconcierto: "Para Pedro Sánchez, lo más difícil de explicar que hayan pasado tantas cosas tan desagradables y tan denunciables en tu entorno inmediato, sin que tú te hayas enterado de nada".
Este martes el Consejo de Ministros aprobaba el cese del que fuera el número dos de Salazar, Antonio Hernández, y que según Alsina, "era señalado por estas mujeres que sufrieron a Salazar, como el que le justificaba todo el tiempo (...) Se encargaba de hacerles creer a ellas que en realidad no estaba pasando lo que ellas estaban no solo viendo, sino sufriendo".
Subrayaba también Carlos la mala gestión por parte del PSOE de esta nueva crisis interna que ha surgido en torno a quien el periodista considera que "susurraba al oído al presidente del Gobierno", en materias de demoscopia, para finalizar dejando una pregunta en el aire: "¿Cuándo termina la lista de hombres del presidente, de 'señoros' del presidente? ¡¿Cuándo termina esta lista?! ¿Éste ya es el último, o todavía van a aparecer otros, que siempre son hombres y siempre son del entorno más próximo del presidente?".
