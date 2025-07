Nuevo terremoto socialista tras la renuncia de Paco Salazar por denuncias de acoso a mujeres: "Me parece igual de grave"

Un nuevo terremoto sacude al PSOE tras el comité federal del partido. La retirada del socialista Paco Salazar antes de llegar a ocupar su nuevo cargo como adjunto a la secretaría de organización del partido ha vuelto a poner el foco sobre los comportamientos inadecuados hacia las mujeres dentro del PSOE. En el momento en el que se iba a conocer ese nombramiento varias mujeres socialistas denunciaron a Salazar por acoso.

Eldiario.es ha publicado el testimonio de una mujer que asegura que se sintió acosada por el socialista. Aseguraba que Paco Salazar le había propuesto quedar en varias ocasiones y ella había respondido con evasivas en todo momento. Mantenía también que a su equipo le llamaban a modo de chascarrillo: 'La chica de Salazar'. En su testimonio señala también que en el trabajo todo el mundo sabía sobre este comportamiento inadecuado pero nadie hacía nada.

"Paco Salazar ha sido el eterno escudero del presidente"

Salazar se perfilaba como el hombre fuerte de Ferraz dentro del equipo que sustituye a Santos Cerdán y ha sido el eterno escudero del presidente.

Llegó al PSOE y a Moncloa en 2018 de la mano de Sánchez. En ese momento fue nombrado director de análisis y estudios del gabinete de la presidencia cuando Iván Redondo era el jefe de Gabinete. Fue uno de los afectados en la remodelación del Ejecutivo en 2021 precisamente cuando Ábalos salió pero regresó a Moncloa un año después como secretario general de planificación política. Posteriormente pasó a ser secretario general de coordinación institucional con el encargo de tener bien controlada la Moncloa y el PSOE.

"Tanto si Sánchez lo sabía como si no, me parece igual de grave"

Pilar Velasco desconoce si Pedro Sánchez sabía o no de los comportamientos de Salazar, pero le parece "igual de grave". "Si la jefatura de Gabinete del presidente del Gobierno no es capaz de detectar una información que afecta a su propia jefatura esto me parece igual de grave. Esto se prolonga en el tiempo, Salazar ha sido clave en la Moncloa como conexión entre el PSOE y el propio Sánchez y que no haya sido capaz de tener las denuncias ni de saber que tenía comportamientos inadecuados en el tiempo...", señala.

Asegura Velasco que a ella varias mujeres le han contado que si no entrabas las proposiciones de Salazar te hacía un cordón sanitario "y cierto 'moving' laboral". Sostiene que no le han hablado de casos de acoso directo pero sí de ciertos comportamientos. "Tú haces un comité federal para solucionar una crisis como la de Santos Cerdán y te salta otra con coordenadas muy parecidas", señala.

Síguenos en nuestrocanal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.