El abuelo de Claudia abusó de ella cuando era niña: "En mi familia hubo gente que me dijo: "Si te han violado, te aguantas""

Claudia Campillo es víctima y superviviente de agresiones sexuales cometidas por su abuelo. Hoy ha decidido contar su historia no solo para visibilizar una violencia que sigue siendo silenciada, sino también para acompañar y ayudar a otras víctimas. Su testimonio pone el foco en una realidad incómoda: los abusos sexuales del entrono familiar y el rechazo que muchas víctimas encuentran cuando se deciden a hablar.

Cuando Claudia decidió contar lo ocurrido, la reacción no fue la misma entre los miembros de su familia. "Cuando se lo conté a mis padres y a mis hermanos tuve un apoyo increíble", explica. Sin embargo, la respuesta cambió radicalmente al ampliar el círculo. "Cuando senté a mi familia más extensa, no me creyeron. Me dijeron cosas como 'si te han violado, te aguantas', 'vas a romper la familia', o 'no te podemos creer porque tu abuelo no está aquí para defenderse'".

El silencio y el rechazo tras denunciar

Claudia subraya que una de las primeras recomendaciones que suele dar a las víctimas es contar lo sucedido al entorno familiar, pero advierte que muchas veces ese entorno no está preparado para escuchar. "En muchas ocasiones es la propia familiar la que no quiere oírte, la que se está cubriendo o incluso los propios agresores", señala. Según explica, el dolor no termina con el abuso. "El abuso en sí es lo que menor medida de dolor hay, lo que viene después es infinitamente peor".

"Los agresores están dentro"

A través de su experiencia y del acompañamiento a otras víctimas, Campillo insiste en la responsabilidad colectiva. "Llamarlos monstruos nos tranquiliza, pero también nos engaña", afirma. "Así pensamos que están fuera cuando en realidad están dentro: son padres, son tíos son abuelos, personas que están integradas socialmente y de pleno".

Critica la falsa idea de que este tipo de violencia es algo nuevo o ligado únicamente a internet. Pensar que antes no pasaba o que solo ocurre en ciertos entornos, "nos da un poco de calma castigar desde fuera y no mirarnos hacia dentro". En este sentido, lanza una pregunta directa a la sociedad: "¿Estamos teniendo conversaciones incómodas con nuestros hijos e hijas? ¿Estamos realmente educándolos afectivo-sexual? No estamos informados".

