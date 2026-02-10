"¡Me podía haber dado un infarto!": la experiencia más terrorífica de Belén Rueda durante un rodaje

Las actrices Belén Rueda y Belén Écija han llegado juntas a El Hormiguero para compartir su experiencia trabajando codo con codo y hablar de sus nuevos proyectos. Madre e hija han demostrado su complicidad en una visita llena de anécdotas y momentos emotivos.

En este momento, Pablo Motos ha querido saber más sobre cómo son los rodajes de las películas de terror. Belén Rueda ha tomado la palabra y ha contado cuál fue la atemorizante idea que tuvo Juan Antonio Bayona para darle más realismo a una escena de El orfanato.

Según ha revelado, se quedó dormida en el propio set y el director decidió despertarle de un susto con la cámara grabando para captar una reacción de lo más natural. "Me podía haber dado un infarto", ha concluido la actriz recordando la estrategia del cineasta. ¡Imperdible!