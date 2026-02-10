Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Increíble

"¡Me podía haber dado un infarto!": la experiencia más terrorífica de Belén Rueda durante un rodaje

La actriz ha contado la idea que tuvo el director Juan Antonio Bayona durante el rodaje de una película.

"¡Me podía haber dado un infarto!": la experiencia más terrorífica de Belén Rueda durante un rodaje

Publicidad

Las actrices Belén Rueda y Belén Écija han llegado juntas a El Hormiguero para compartir su experiencia trabajando codo con codo y hablar de sus nuevos proyectos. Madre e hija han demostrado su complicidad en una visita llena de anécdotas y momentos emotivos.

En este momento, Pablo Motos ha querido saber más sobre cómo son los rodajes de las películas de terror. Belén Rueda ha tomado la palabra y ha contado cuál fue la atemorizante idea que tuvo Juan Antonio Bayona para darle más realismo a una escena de El orfanato.

Según ha revelado, se quedó dormida en el propio set y el director decidió despertarle de un susto con la cámara grabando para captar una reacción de lo más natural. "Me podía haber dado un infarto", ha concluido la actriz recordando la estrategia del cineasta. ¡Imperdible!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

"¡Me podía haber dado un infarto!": la experiencia más terrorífica de Belén Rueda durante un rodaje

"¡Me podía haber dado un infarto!": la experiencia más terrorífica de Belén Rueda durante un rodaje

Francisco planta cara a Alejandro en su estreno en El Rosco: ¿alcanzará sus 22 aciertos?

Francisco planta cara a Alejandro en su estreno en El Rosco: ¿alcanzará sus 22 aciertos?

El tierno mensaje de Alejandro a su tía abuela, una “fiel seguidora de Pasapalabra a sus 94 años”

El tierno mensaje de Alejandro a su tía abuela, una “fiel seguidora de Pasapalabra a sus 94 años”

Roberto Leal imita la voz de Eros Ramazzotti como ayuda inesperada en La Pista
Mejores momentos | 10 de febrero

Roberto Leal imita la voz de Eros Ramazzotti como ayuda inesperada en La Pista

Óscar pierde en su primera Silla Azul y deja a Francisco su puesto en Pasapalabra
Mejores momentos | 10 de febrero

Óscar pierde en su primera Silla Azul y deja a Francisco su puesto en Pasapalabra

Roberto Brasero
Emotivo

El mensaje de apoyo de Sonsoles Ónega a Roberto Brasero tras la muerte de su madre: "Era una mujer increíble"

Fallece la madre de Roberto Brasero, Felicidad. La mujer que ha sido su gran apoyo desde el primer día y a la que Sonsoles tuvo el placer de conocer en el programa.

Patricia Pérez
En plató

La enfermedad del marido de Patricia Pérez que les ha cambiado la vida: "Ahora tiene que aprender a ser discapacitado"

La conocimos presentando El Gran Juego de la Oca, pero pronto comenzó a meterse en todas nuestras televisiones con cantidad de proyectos. Hoy, nos cuenta cómo es su difícil nueva realidad, cuidando de su gran amor, Luis Canut.

Paloma García-Pelayo

Paloma García-Pelayo desvela cómo se encuentra Cayetano Rivera tras salir a la luz su relación con Tamara Gorro: "Está feliz"

David Bisbal

David Bisbal llega al tanatorio para despedir a su padre: "Ya está toda la familia con él"

Alejandro Sanz

El mensaje de Alejandro Sanz que emociona al novio de Belén Domínguez, la influencer fallecida por cáncer: "Aquí tienes un amigo"

Publicidad