Una influencer pierde más de mil seguidores en dos minutos por este vídeo publicado en la actuación de Bad Bunny en la Superbowl

Amanda Vance es una influencer que se presenta como alguien que apuesta "en deportes para ganarme la vida y me encantan los Pittsburgh Steelers". No es extraño entonces que haya vivido la Superbowl como un acontecimiento especial. Esta joven consiguió entradas para el partido, pero no han sido sus opiniones deportivas las que le han hecho perder más de mil seguidores en cuestión de minutos, sino este gesto.

Durante el descanso de la Superbowl, es decir, durante la actuación de Bad Bunny esta joven se grabó con los cascos puestos y viendo en su móvil el concierto alternativo que prepararon los seguidores de Donald Trump.

Ella misma ha reconocido en sus redes sociales que este gesto le ha costado una buena parte de sus seguidores: "Perdí 1k seguidores en 2 minutos en Instagram porque no vi la actuación de medio tiempo de Bad Bunny".

La actuación de Bad Bunny ha estado cargada de gran simbolismo político ya que el artista recodó a Donald Trump que América también la forma los latinos. Su show transformó el escenario de la Superbowl en una oda a Latinoamérica en un momento de máxima tensión por los operativos del ICE.

Vance justificaba su acción diciendo que decidió ver el otro concierto porque es "música que entiendo y que disfruto". "Amenazas de muerte y mucho más por el estilo, todo porque elegí ver un espectáculo de medio tiempo diferente con música que entiendo y disfruto".

Los comentarios han sido muy numerosos y críticos como por ejemplo el de @Joel_Johnston que dice: "No me gustan las amenazas de muerte, pero no intentes actuar como si no supieras lo que estabas haciendo".