La reclamación del propietario de 11 pisos al Gobierno: "Están empujándonos a no alquilar a personas vulnerables"

Javier Medina tiene 11 pisos entre Cataluña y la Comunidad Valenciana y es considerado un 'gran tenedor'. Asegura que está vendiendo algunas de sus propiedades por la inseguridad actual que sienten los dueños de pisos. "Hay más riesgo de impago y cada vez se ponen más trabas a los inversores inmobiliarios" cuenta Javier, "al final lo que haces es sacar el dinero de ahí y ponerlo en un lugar más seguro".

La última decisión del Gobierno, de prorrogar la suspensión de los desahucios en hogares vulnerables y la decisión de que no se ejecuten para los propietarios de 3 o más viviendas, le parece "injusta". Pone el ejemplo de un panadero que ha logrado con esfuerzo poner una panadería y, con el tiempo, una segunda. "Es como si el gobierno le dice que como ya tiene dos panaderías, si un cliente no te paga hazte tú responsable" a Javier no le parece una postura justa.

Sin desahucios para grandes tenedores

Javier emprendió de muy joven. Con 18 años montó una floristería que con el tiempo empezó a ir bien y le permitió ahorra para comprar su primer piso. De ahí vinieron los siguientes. Lleva tiempo dedicándose al sector inmobiliario y cuenta que ha tenido la suerte de que sus inquilinos siempre le han pagado y además contrato seguros de impago.

Pero le preocupa el futuro, "la inseguridad jurídica que produce que la gente no pague se termina trasladando al cliente" cuenta Javier. Y cree que con esta última decisión, el Gobierno está empujando a los propietarios a no alquilar a personas vulnerables para evitar los impagos. Porque los grandes tenedores, ya no van a poder ejecutar un desahucio si se trata de una familia vulnerable y eso le parece "completamente injusto".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.