Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Suspensión de desahucios

La reclamación del propietario de 11 pisos al Gobierno: "Están empujándonos a no alquilar a personas vulnerables"

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado un nuevo real decreto ley de 'escudo social' que incluye, entre otras cuestiones, la prórroga de la suspensión del procedimiento de desahucio para hogares vulnerables sin alternativa habitacional cuando el arrendador es un gran tenedor.

Rechazo a la moratoria de los desahucios.

Publicidad

Carina Verdú
Publicado:

Javier Medina tiene 11 pisos entre Cataluña y la Comunidad Valenciana y es considerado un 'gran tenedor'. Asegura que está vendiendo algunas de sus propiedades por la inseguridad actual que sienten los dueños de pisos. "Hay más riesgo de impago y cada vez se ponen más trabas a los inversores inmobiliarios" cuenta Javier, "al final lo que haces es sacar el dinero de ahí y ponerlo en un lugar más seguro".

La última decisión del Gobierno, de prorrogar la suspensión de los desahucios en hogares vulnerables y la decisión de que no se ejecuten para los propietarios de 3 o más viviendas, le parece "injusta". Pone el ejemplo de un panadero que ha logrado con esfuerzo poner una panadería y, con el tiempo, una segunda. "Es como si el gobierno le dice que como ya tiene dos panaderías, si un cliente no te paga hazte tú responsable" a Javier no le parece una postura justa.

Sin desahucios para grandes tenedores

Javier emprendió de muy joven. Con 18 años montó una floristería que con el tiempo empezó a ir bien y le permitió ahorra para comprar su primer piso. De ahí vinieron los siguientes. Lleva tiempo dedicándose al sector inmobiliario y cuenta que ha tenido la suerte de que sus inquilinos siempre le han pagado y además contrato seguros de impago.

Pero le preocupa el futuro, "la inseguridad jurídica que produce que la gente no pague se termina trasladando al cliente" cuenta Javier. Y cree que con esta última decisión, el Gobierno está empujando a los propietarios a no alquilar a personas vulnerables para evitar los impagos. Porque los grandes tenedores, ya no van a poder ejecutar un desahucio si se trata de una familia vulnerable y eso le parece "completamente injusto".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Los jóvenes españoles sobre prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años

Debate de dos jóvenes sobre prohibir las redes sociales a los menores: "A los chavales no les vas a dejar, pero a un estafador o a un pedófilo no hay problemas"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Rechazo a la moratoria de los desahucios.

La reclamación del propietario de 11 pisos al Gobierno: "Están empujándonos a no alquilar a personas vulnerables"

Juan José Ballesta

Juan José Ballesta, emocionado al hablar de su hijo: "Es un currante, trabaja en un desguace y estoy súper orgulloso"

Los jóvenes españoles sobre prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años

Debate de dos jóvenes sobre prohibir las redes sociales a los menores: "A los chavales no les vas a dejar, pero a un estafador o a un pedófilo no hay problemas"

Susana Saborido, Daniela y Salma indignadas con Joaquín
Avance | El capitán en Japón

Susana Saborido, Daniela y Salma indignadas con Joaquín: “Cómo se te ocurre que metamos todo en una mochila”

Miguel Tellado, PP
Decretos y Elecciones

Miguel Tellado (PP) critica el "uso y abuso" del Gobierno y carga contra Pedro Sánchez: "Necesita a Vox más que nadie"

Óscar López, en Espejo Público.
Un café con Susanna

Óscar López, sobre la prohibición de los menores de 16 a usar redes sociales: "Es como si un niño coge un coche sin código de circulación ni semáforos"

El ministro Óscar López analiza en Espejo Público la medida que ha propuesto el Gobierno para que los menores de 16 años no puedan acceder a las redes sociales. Asegura que España es pionera en esta legislación e inspira a otros países de la Unión Europea.

Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre
¡Momentazo!

Miguel Ángel Silvestre, Miguel Bernardeau y Carlos Cuevas se someten al test más divertido de Trancas y Barrancas en El Hormiguero

Los protagonistas de La fiera se sometieron al divertido test de las hormigas, revelando gustos, manías y anécdotas personales.

Familia Sánchez Saborido

Esta noche, la familia Sánchez Saborido presentará El capitán en Japón en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre en El Hormiguero

¿Detener una fuga inmediatamente? Marron trae a El Hormiguero un invento que demuestra que sí es posible

¿Detener una fuga inmediatamente? Marron trae a El Hormiguero un invento que demuestra que sí es posible

Publicidad