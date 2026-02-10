Antena3
El tierno mensaje de Alejandro a su tía abuela, una “fiel seguidora de Pasapalabra a sus 94 años”

El madrileño ha querido, antes de enfrentarse a su segundo Rosco, tener este bonito detalle con una “de las responsables” de que esté concursando.

El tierno mensaje de Alejandro a su tía abuela, una "fiel seguidora de Pasapalabra a sus 94 años"

Alberto Mendo
Publicado:

En sólo dos programas, Alejandro ya ha demostrado lo importante que es para él su familia. En su primera charla con Roberto Leal, el madrileño ya habló de su familia y, en especial, de lo importante que ha sido su madre a la hora de presentarse a Pasapalabra e, incluso, para aprender muchas palabras.

¿Quién es Alejandro Ruiz? Madrileño, geólogo y preparado para Pasapalabra gracias a su madre

Antes de su segundo Rosco, Alejandro ha querido mandar una dedicatoria a otra “de las responsables” de que esté concursando. Se trata de su tía abuela: “Es fiel seguidora del programa a sus 94 años, tiene la cabeza mejor que yo”, ha afirmado.

“Un abrazo para ella, que la quiero un montón, y este programa se lo dedico”, ha dicho con emotividad. Roberto Leal se ha sumado a ese beso y le ha agradecido que haya sido un empuje para que Alejandro esté ahora en Pasapalabra. ¡Dale al play!

