El tierno mensaje de Alejandro a su tía abuela, una “fiel seguidora de Pasapalabra a sus 94 años”

En sólo dos programas, Alejandro ya ha demostrado lo importante que es para él su familia. En su primera charla con Roberto Leal, el madrileño ya habló de su familia y, en especial, de lo importante que ha sido su madre a la hora de presentarse a Pasapalabra e, incluso, para aprender muchas palabras.

Antes de su segundo Rosco, Alejandro ha querido mandar una dedicatoria a otra “de las responsables” de que esté concursando. Se trata de su tía abuela: “Es fiel seguidora del programa a sus 94 años, tiene la cabeza mejor que yo”, ha afirmado.

“Un abrazo para ella, que la quiero un montón, y este programa se lo dedico”, ha dicho con emotividad. Roberto Leal se ha sumado a ese beso y le ha agradecido que haya sido un empuje para que Alejandro esté ahora en Pasapalabra. ¡Dale al play!