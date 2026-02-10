Antena3
La enfermedad del marido de Patricia Pérez que les ha cambiado la vida: "Ahora tiene que aprender a ser discapacitado"

La conocimos presentando El Gran Juego de la Oca, pero pronto comenzó a meterse en todas nuestras televisiones con cantidad de proyectos. Hoy, nos cuenta cómo es su difícil nueva realidad, cuidando de su gran amor, Luis Canut.

Patricia Pérez

Patricia Pérez jamás pensó que se dedicaría a la televisión. Nacida en Galicia en una familia humilde, su incursión en los medios fue de manera casual, pero le cambió la vida. A los 17 años comenzó como azafata de concursos en la televisión gallega, pero su gran 'boom' llegó de mano de Emilio Aragón, con quien copresentaba El Gran Juego de la Oca.

La presentadora no ha dejado de trabajar, pero su vida dio un giro de 180 grados en 2023, cuando su pareja, Luis Canut, sufre una infección cerebral provocada por una bacteria. "A los nueve días de ingresar perdió la visión de un ojo, fue un poco loco", recuerda, "el otro lo perdió a los dos meses, poco a poco".

Tras un año y medio ingresado en un hospital, Luis Font retomó su vida, aunque con graves secuelas, como la pérdida casi total de la visión. "Ahora tiene que aprender a ser discapacitado porque no nació así, está aprendiendo a saber dónde están sus límites", asegura Patricia.

Esta nueva rutina ha hecho que Luis sufra algunos accidentes domésticos, como su reciente rotura de cadera, pero con su fortaleza y la ayuda de Patricia lucha día a día por salir adelante: "Él no se siente enfermo ni desvalido".

Pese a las dificultades, la pareja continúa unida como el primer día. Tras 20 años juntos, el amor no ha abandonado a Patricia y a Luis, que luchan por visibilizar su enfermedad y su proceso de adaptación.

