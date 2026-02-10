Aterrizaje de película en una avenida abarrotada de coches, en plena hora punta, en el estado de Georgia

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Milagroso aterrizaje el que muestran estas imágenes en el estado de Georgia.

Miriam Vázquez
Publicado:

Aterrizaje de película que de forma milagrosa evita el accidente. La prensa de Estados Unidos lo ha apodado ya como 'el milagro de Georgia'. En plena hora punta, una avioneta aterriza en una avenida llena de coches. Termina chocando con un vehículo, pero afortunadamente ni el piloto ni el conductor han resultado heridos. Las condiciones meteorológicas eran favorables y las primeras hipótesis apuntan a que el accidente pudo deberse a un fallo en el motor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

