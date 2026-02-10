Aterrizaje increíble
Aterrizaje de película en una avenida abarrotada de coches, en plena hora punta, en el estado de Georgia
Milagroso aterrizaje el que muestran estas imágenes en el estado de Georgia.
Aterrizaje de película que de forma milagrosa evita el accidente. La prensa de Estados Unidos lo ha apodado ya como 'el milagro de Georgia'. En plena hora punta, una avioneta aterriza en una avenida llena de coches. Termina chocando con un vehículo, pero afortunadamente ni el piloto ni el conductor han resultado heridos. Las condiciones meteorológicas eran favorables y las primeras hipótesis apuntan a que el accidente pudo deberse a un fallo en el motor.
