Aterrizaje de película en una avenida abarrotada de coches, en plena hora punta, en el estado de Georgia

Aterrizaje de película que de forma milagrosa evita el accidente. La prensa de Estados Unidos lo ha apodado ya como 'el milagro de Georgia'. En plena hora punta, una avioneta aterriza en una avenida llena de coches. Termina chocando con un vehículo, pero afortunadamente ni el piloto ni el conductor han resultado heridos. Las condiciones meteorológicas eran favorables y las primeras hipótesis apuntan a que el accidente pudo deberse a un fallo en el motor.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.