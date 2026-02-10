El mensaje de apoyo de Sonsoles Ónega a Roberto Brasero tras la muerte de su madre: "Era una mujer increíble"

Roberto Brasero despide a su madre, Felicidad, que fallece hoy en Madrid. Una mujer que siempre fue el gran pilar de la vida de Brasero, quien en varias ocasiones expresó su devoción hacia su familia.

En Y ahora Sonsoles tuvimos el placer de hablar con Felicidad en directo. Esta sorprendió a Brasero en plena entrevista, haciendo que se le saltaran las lágrimas.

Hoy, Roberto Brasero atraviesa un difícil momento y despide a su madre, una mujer cuyo legado quedará para siempre en su corazón y en el de todos aquellos que la conocieron.