Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emotivo

El mensaje de apoyo de Sonsoles Ónega a Roberto Brasero tras la muerte de su madre: "Era una mujer increíble"

Fallece la madre de Roberto Brasero, Felicidad. La mujer que ha sido su gran apoyo desde el primer día y a la que Sonsoles tuvo el placer de conocer en el programa.

Roberto Brasero

Publicidad

Roberto Brasero despide a su madre, Felicidad, que fallece hoy en Madrid. Una mujer que siempre fue el gran pilar de la vida de Brasero, quien en varias ocasiones expresó su devoción hacia su familia.

En Y ahora Sonsoles tuvimos el placer de hablar con Felicidad en directo. Esta sorprendió a Brasero en plena entrevista, haciendo que se le saltaran las lágrimas.

Roberto Brasero y su madre

Hoy, Roberto Brasero atraviesa un difícil momento y despide a su madre, una mujer cuyo legado quedará para siempre en su corazón y en el de todos aquellos que la conocieron.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Roberto Brasero

El mensaje de apoyo de Sonsoles Ónega a Roberto Brasero tras la muerte de su madre: "Era una mujer increíble"

Patricia Pérez

La enfermedad del marido de Patricia Pérez que les ha cambiado la vida: "Ahora tiene que aprender a ser discapacitado"

Paloma García-Pelayo

Paloma García-Pelayo desvela cómo se encuentra Cayetano Rivera tras salir a la luz su relación con Tamara Gorro: "Está feliz"

David Bisbal
Última hora

David Bisbal llega al tanatorio para despedir a su padre: "Ya está toda la familia con él"

Alejandro Sanz
Emotivo

El mensaje de Alejandro Sanz que emociona al novio de Belén Domínguez, la influencer fallecida por cáncer: "Aquí tienes un amigo"

Roban a su madre fallecida
Lo vemos

Un enfermero de la residencia le roba 17.000 euros a su madre fallecida: "El banco nos llamó porque había movimientos extraños"

Antes de dar la noticia de su fallecimiento a la familia, un enfermero de la residencia le robó a su madre Carmen 17.000 euros de su cuenta. Algo que, por suerte, fue captado por las cámaras de seguridad.

Ruxandra
Lo vemos

Empresaria a favor de la nueva medida de la Seguridad Social para combatir las falsas bajas: "Llegué a tener toda la plantilla de baja"

La Seguridad Social pretende activar un observatorio para combatir el aumento de las bajas laborales. Una realidad que afecta a muchos empresarios como Ruxandra.

Ovejas

Las lluvias hacen que a las ovejas de Martín les crezca hierba entre la lana: ¿cómo es posible?

Talavera de la Reina

Tensión en Talavera de la Reina, declarada zona catastrófica: "Los vecinos no damos más abasto"

Narcopiso.

Las amenazas de los okupas de un narcopiso en Galicia: "Que llamen a a Policía que me queda gente fuera para matar a los chivatos"

Publicidad