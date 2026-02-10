Antena3
Mejores momentos | 10 de febrero

Óscar pierde en su primera Silla Azul y deja a Francisco su puesto en Pasapalabra

El alcalaíno se ha despedido tras dos programas y se lleva 1.200 euros, mientras que Francisco llega de Badajoz y trabaja como administrador de fincas.

Óscar pierde en su primera Silla Azul y deja a Francisco su puesto en Pasapalabra

Alberto Mendo
Publicado:

La Silla Azul suele empezar una etapa especialmente eléctrica después de la conquista de un bote y así está ocurriendo tras el hitode Rosa en Pasapalabra [ENLACE A Rosa Rodríguez gana 2.716.000 euros en El Rosco] y la consecuente despedida de Manu. Los dos concursantes que tomaron el relevo apenas han podido resistir. Édgar dio el relevo a Alejandro en la pasada Silla Azul y a Óscar le ha ocurrido lo mismo en este programa.

En el caso del alcalaíno, se despide por lo tanto tras dos programas y se lleva un premio acumulado de 1.200 euros. Aunque su experiencia ha durado poco, puede decir que ha logrado una victoria en El Rosco y jugando muy bien.

Buen debut: Óscar presiona a Édgar en El Rosco con una primera vuelta de 18 aciertos

Sin embargo, la Silla Azul tiene una tensión diferente y Óscar lo ha comprobado en su primera vez en esta prueba. Con sus dos fallos, ha dado el relevo a Francisco García. El nuevo concursante procede de Badajoz, aunque nació en Cádiz, y es administrador de fincas. Además, en su presentación ha contado que dos de sus aficiones son los idiomas y jugar al ajedrez. ¡No te pierda en el vídeo esta Silla Azul!

