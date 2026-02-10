Muere José Bisbal, el padre de David Bisbal, tras años de lucha contra el alzhéimer

José Bisbal Carrillo, padre de David Bisbal y campeón de España de boxeo, ha fallecido a los 84 años. Era el medio de comunicación de almeriense La Voz de Almería el que daba esta triste noticia tras contrastarlo con algunos miembros cercanos de la familia.

El padre de Bisbal llevaba años viviendo en una residencia mientras recibía los cuidados oportunos debido a su enfermedad. El deportista padecía de Alzéhimer y el cantante ya habló en varias ocasiones de cómo estaban llevando en la familia que su padre fuese poco a poco olvidando algunos de sus recuerdos.

Por el momento, el cantante todavía no se ha pronunciado al respecto pues seguramente todavía este asimilando esta. Bisbal estaba muy unido a su padre y no pasaba un cumpleaños en el que aprovechase para dedicarle unas bonitas palabras para demostrar la admiración que sentía por el.

"Feliz cumpleaños al primer campeón de España de boxeo nacido en Almería. Siete títulos en una época dura, cuando era muy fácil que te engañaran", decía sobre su pasado como boxeador para luego añadir una reflexión sobre los problemas que estaba atravesando a raíz de su enfermedad: "Echo de menos poder tener una conversación con él. Echo de menos aquellas entrevistas que le hacía, donde decía con una claridad preciosa que él era de Almería".