El ojo humano, convertido en arte fotográfico: Belén Rueda y Belén Écija se prestan como modelos

Marron ha sorprendido a las actrices con este experimento que ha puesto el broche a su visita a El Hormiguero.

El ojo humano, convertido en arte fotográfico: Belén Rueda y Belén Écija se prestan como modelos

Alberto Mendo
Belén Rueda y Belén Écija han visitado El Hormiguero para presentar la nueva película en la que, madre e hija, han trabajado juntas. Durante la entrevista, ambas actrices han repasado algunos momentos importantes de sus carreras, anécdotas personales y cómo se apoyan mutuamente en sus proyectos.

El grito de terror de Belén Rueda que estremece en El Hormiguero: ¡qué lección para Pablo Motos!

Su visita ha tenido el broche del experimento de Marron. Creartys es una agencia creativa que produce experiencias artísticas para eventos y, en algunas ocasiones, colabora con proyectos como Iris Colors, creado por Vicente Ortega, donde la fotografía del iris se convierte en una experiencia artística. No se trata solo de hacer una foto, sino de transformar el ojo en una obra visual única.

El iris es la parte coloreada del ojo y regula la cantidad de luz que entra controlando el tamaño de la pupila. Su color y sus patrones se forman por la combinación genética, densidad de pigmentos y la estructura de sus fibras, lo que hace que cada iris sea único e irrepetible.

El resultado es una imagen muy potente y casi abstracta: al fotografiar el iris en alta resolución aparecen colores, fibras, anillos, manchas y texturas que normalmente no percibimos. Cada iris es distinto y, al ampliarlo, se convierte en una especie de paisaje que refleja rasgos físicos, singularidades e incluso determinadas condiciones médicas.

En esta ocasión veremos varios casos especialmente interesantes: un chico con heterocromía, con un ojo de cada color; una persona con una malformación congénita donde la irregularidad aporta una fuerza visual muy especial; y el ojo de Rocky, en el que se aprecian signos relacionados con el colesterol. En conjunto, estas imágenes muestran cómo cada mirada es irrepetible y cómo el iris puede leerse tanto como arte como testimonio físico de cada persona.

