La segunda temporada de Entre Tierras se estrena en atresplayer el próximo 15 de marzo y lanza su cartel oficial

El domingo 15 de marzo llega a atresplayer la segunda temporada de Entre Tierras. La serie original de Atresmedia, que arrasó con su primera entrega en su paso por Antena 3 alzándose como la serie más vista de la televisión en 2024, y que se convirtió en una de las series españolas de mayor éxito internacional en el año, continuará su historia en atresplayer y próximamente en el prime time de Antena 3.

Megan Montaner vuelve a ponerse en la piel de María, protagonista de la ficción. En esta temporada, también formarán parte del elenco principal: Silvia Abascal, Rodolfo Sancho, Ginés García Millán, José Pastor, Itziar Miranda, Clara Garrido, Germán Alcarazu, Marina Guerola, Helena Ezquerro o Carlos Serrano-Clark, entre otros.

Dos décadas después de perder a Manuel, y con dos hijos a su cargo, María continúa luchando para sacar adelante la tierra de los Cervantes. En los nuevos capítulos de Entre tierras, la protagonista deberá adaptarse a los nuevos tiempos, pero también dar ejemplo de resistencia cuando los cambios puedan arrasar con todo. Una ficción que abordará temas como los conflictos familiares, el dolor de la pérdida, la diferencia de clases, la transformación del campo y, también, el amor imposible, pero inevitable.

Producida por Atresmedia en colaboración con Boomerang TV, la segunda temporada de ‘Entre tierras’ contará con 10 capítulos de 50 minutos cada uno. Su rodaje ha tenido lugar en localizaciones de Almería, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.

Montse García y Luis Santamaría son los productores ejecutivos de ‘Entre tierras’, que está dirigida por Humberto Miró, Salvador Garcia Ruiz y David Montoya.

Lucía Alonso-Allende y Humberto Miró son los coproductores ejecutivos la serie, que cuenta con un equipo de guion formado por Susana López Rubio, Juan Beiro y Joaquin Santamaría, con Raquel Busca como analista de Guion. Diego Polo es el director de Producción. Al frente de la dirección de Fotografía está Antonio González. Paco Redondo es el director de Arte. Eva Martínez, Raquel Martínez son las encargadas de Maquillaje, mientras que Gualter Da Sá es el responsable de Vestuario.

Así es la segunda temporada de Entre Tierras

Han pasado casi dos décadas desde que María perdió a Manuel y se quedó sola al cuidado de Nicolás y de Manuela, la hija recién nacida que su marido no conoció. En estos años ha logrado sacar adelante la tierra de los Cervantes gracias a su coraje y al de Claudia, la jornalera rebelde e hija bastarda de D. Ramón.

María sufrirá nuevas perdidas y tendrá que seguir luchando para evitar que se pierdan las tierras, pero sobre todo para que sus hijos no pierdan el arraigo y se mantengan unidos a la familia y a su patrimonio.

Los tiempos cambian, los campesinos migran y la falta de jornaleros propicia la llegada de braceros de otras zonas más pobres, pero también de empresarios ambiciosos dispuestos a explotarla, sin apego y sin vínculos, invirtiendo en maquinaria más que en personal. Por primera vez en mucho tiempo María se fija en alguien, pero el recuerdo de Manuel hará mella en sus dudas; hará lo imposible por evitar lo inevitable.

La ficción más vista del año y un nuevo éxito internacional de Atresmedia

La ficción original de Atresmedia, que se estrenó el 11 de enero de 2024 en el prime time de Antena 3, logró los mejores resultados del año en lo que a las series se refiere situándose en el top del ranking de ficción. En su llegada a la cadena se alzó como el mejor estreno de una ficción en casi dos años con un 16,3% de cuota de pantalla. Y durante la emisión de sus 10 episodios logró congregar cada noche a una media de 1.295.000 espectadores y un 12,3% de cuota. Además, consiguió más de 2,5 millones de seguidores únicos si sumamos el consumo en diferido (+250.000 espectadores por episodio de media).

Pero no se conformó con conquistar a la audiencia española, sino que Entre tierras también traspasó fronteras y se convirtió en un éxito internacional logrando situarse durante muchas semanas entre las series más vistas en todos los países a los que llegó.