Madre e hija han brindado una noche inolvidable marcada por las confesiones y las risas.

Así ha sido la entrevista completa a Belén Rueda y Belén Écija en El Hormiguero

Belén Rueda y Belén Écija han llegado juntas a El Hormiguero para compartir anécdotas, proyectos y el orgullo de coincidir en la profesión. Con naturalidad y simpatía, madre e hija han protagonizado una entrevista llena de complicidad.

Nada más aparecer en el plató, Pablo Motos les ha preguntado por su pasión por las películas de miedo. El presentador se ha interesado en conocer los "tipos de gritos" que existen y ambas le han dado toda una lección de interpretación.

El grito de terror de Belén Rueda que estremece en El Hormiguero: ¡qué lección para Pablo Motos!

Tras esto, Belén madre ha contado el momento más terrorífico que ha vivido ella durante un rodaje. Según ha dicho, a Juan Antonio Bayona se le ocurrió darle un susto real mientras dormía para darle más credibilidad a la escena.

Para poner el broche de oro, Pablo les ha conmovido a las dos mostrándoles una preciosa experiencia real en la que se prueba el emocionante vínculo que mantiene un niño pequeño con su madre.

