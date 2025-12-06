Pedro Sánchez insta a cumplir la Constitución: "Es el camino para avanzar"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que cumplir con la Constitución "es el mejor camino para avanzar hacia un futuro de igualdad y justicia social, con servicios públicos fuertes que mejoren la vida de la gente".

Tal y como ha subrayado en X el presidente del Gobierno, "hoy celebramos 47 años de democracia, libertad, derechos y convivencia". Asimismo, ha deseado un "¡feliz día de la Constitución!".

Por otro lado, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha recalcado en X que defender la Constitución española "es también conocerla" y mientras, coincidía con Sánchez deseando una feliz celebración y ha propuesto que en los colegios se enseñe una asignatura para enseñar sus valores y principios, "sin ideologías". Feijóo ha señalado que, al establecer una asignatura sobre la Carta Magna, los españoles pueden vivir "en libertad, en moderación y en igualdad independientemente del territorio o de sus creencias".

A través de un vídeo, el PP recuerda que los españoles son iguales ante la ley, que España se constituye como un Estado social, democrático y de Derecho y que la Constitución reconoce la libertad de enseñanza.

Sánchez y Feijóo asisten al acto institucional ante la ausencia de Vox

Para celebrar este día, tanto el líder del Ejecutivo como el líder del Partido Popular asistirán al acto institucional que se celebrará en el Congreso de los Diputados. Las Cortes Generales conmemoran este sábado el 47 aniversario de la Constitución, que estará marcado por la ruptura de las relaciones entre PSOE y Junts y el nuevo ciclo electoral que ha arrancado con la campaña de las elecciones autonómicas de Extremadura.

El Congreso reunirá a las principales autoridades del Estado, entre ellos, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que han volado todos los puentes tras la condena a Álvaro García Ortiz, inhabilitado como fiscal general del Estado, y la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos. Precisamente, Sánchez y Feijóo volverán a ser los únicos líderes políticos que se desplazarán a la Cámara Baja. Vox se ausentará y también lo harán los partidos nacionalistas. Como novedad, Sumar si asistirá este año.

La jornada arrancará a las 10:30 con el izado solemne de la bandera nacional en la Carrera de San Jerónimo, que contará con la presencia de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el presidente del Senado, Pedro Rollán, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, los jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y del Espacio, así como representantes parlamentarios y presidentes y jefes de las delegaciones de parlamentos iberoamericanos.

Posteriormente, sobre las 11.20 horas, Armengol y Rollán saludarán a los invitados al acto institucional, que arrancará a las 12.00 horas en el Salón de los Pasos Perdidos. La ceremonia comenzará con la interpretación de la Sección I del Trío para piano número 4 y a las 12.15 horas, varios niños de distintas nacionalidades europeas darán lectura de artículos de la Constitución.

