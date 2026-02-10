¿Qué les ha pasado a Seyran y Ferit? De estar muy enamorados a ser dos desconocidos

Lo más importante es que Seyran se ha curado. Tras una dura lucha contra su enfermedad, ha vuelto recuperada a Estambul y con una energía que no tenía antes. Durante este tiempo, Seyran rehizo su vida antes que Ferit y lo hizo al lado de Sinan, un hombre que la cuidó en sus momentos más bajos. Se la ve muy ilusionada, tanto que ha sido ella misma quien le ha pedido matrimonio frente al mar. Seyran siente que Sinan le ha devuelto las ganas de vivir.

Por su parte, Ferit también ha seguido adelante con Diyar, una chica muy sensata que intenta darle la estabilidad que él siempre ha necesitado. Pero las cosas no son fáciles para los Korhan: ahora la familia está en una situación económica complicada y le pagan el alquiler de la mansión a la propia Seyran. Ella ha vuelto a la ciudad con poder, pero también con mucho miedo.

Desde que puso un pie en Estambul, Seyran vive con la angustia de encontrarse a Ferit. Y a él le pasa lo mismo. Aunque los dos intentan convencerse de que lo suyo es agua pasada, el dolor sigue ahí. Para ambos, el otro fue su primer gran amor de verdad. Por mucho que Seyran estuviera con Yusuf antes o que Ferit tuviera a Pelin en su vida, nunca sintieron por nadie lo que sintieron el uno por el otro.

Ahora, el destino los ha puesto cara a cara en la boda de Suna y Abidin. Se han mirado a los ojos después de dos años y se han dado cuenta de que, aunque sus vidas sean totalmente diferentes y tengan nuevas parejas, ese hilo que los une sigue tirando de ellos. Todavía quedan muchas incógnitas por resolver, pero está claro que este encuentro ha cambiado los planes de todos.