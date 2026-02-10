Antena3
“Solo quiero irme de una vez”: Evren le entrega a Harun una carta de despedida para Bahar

El médico se ve incapaz de despedirse personalmente de la mujer que quiere y por eso prefiere hacerlo a través de un papel.

Evren tiene claro que se quiere marchar a África, aunque eso signifique renunciar a Bahar. Cree que ya lo han intentado muchas veces y que lo mejor para ambos es tomar caminos separados.

El doctor no se ve preparado para despedirse personalmente de Bahar y por eso le entrega a Harun una carta para ella. Quiere que se la dé cuando él ya no esté, no antes y aunque a su compañero no le hace mucha gracia lo que va a hacer, no le queda más remedio que aceptar.

“No me gusta preguntar dos veces lo mismo, pero ¿está seguro de que se quiere ir?”, le pregunta Harun a Evren con la esperanza de que se replantee su decisión, pero para el doctor ya no hay vuelta atrás.

“Lo nuestro ya no tiene ninguna salida. Aunque empezásemos de cero no funcionaría, así que, para qué alargarlo”, explica Evren con respecto a su relación con Bahar. ¿Será este el fin de la pareja?

