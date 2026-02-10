Pilar Vidal da nuevos detalles sobre la relación entre Tamara Gorro y Cayetano: "Están juntos, es oficial y hay normalidad en la pareja"

Pasan las horas y cada vez conocemos más detalles de la que ya es la pareja más inesperada del momento. Según la información que hemos conocido estos días de Libertad Digital, el torero y la influencer llevarían juntos desde hace tres meses, por lo que el inicio de la relación se fecharía en el mes de noviembre. Pilar Vidal nos cuenta nuevos detalles de la relación entre Tamara Gorro y Cayetano Rivera en Más Espejo.

Pilar Vidal: "Hice una videollamada con Tamara y apareció Cayetano"

Pilar Vidal ha podido hablar directamente con la pareja en las últimas horas y confirma que la relación es una realidad. "Están juntos, es oficial". Además nuestra colaboradora asegura que "hay normalidad" en la pareja. "Hablamos tranquilamente en videollamada Madrid-Dubai y aparece Cayetano porque están juntos con amigos en un viaje, en Dubai".

Aunque si es cierto, tal y como nos cuenta Pilar, es que Tamara "no esperaba que se publicase la noticia". Algo que Lorena rebate. "Os aseguro que Isabel González se pone en contacto con Tamara Gorro para decirle que la información que ella maneja es que están juntos y que la va a publicar y también os puedo decir que Tamara Gorro es cierto, que en ese momento ni le confirman ni le desmientan la información".

Lorena Vázquez: "Según los amigos de Cayetano, esta relación empezó hace mínimo un mes y medio"

Lorena Vázquez cuenta que "ellos estaban informados de que esto iba a salir. Es más, nuestra compañera Isabel González, avisa a Tamara Gorro de que manejan esta información y que la va a publicar, con lo cual ella tiene tiempo de avisar a Cayetano y explicarle que esto va a salir. Según los amigos de Cayetano, esta relación empezó hace mínimo un mes y medio".

Además añade que "no nos dijo que estaba conociendo a Cayetano Rivera, nos dijo que estaba conociendo a alguien, con lo cual ella ha intentado mantenerlo en secreto y lo entiendo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.