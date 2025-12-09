Victoria Rosell, sobre las denuncias de acoso sexual en el PSOE: "El partido no ha estado a la altura como institución del protocolo antiacoso"

Victoria Rosell, jueza y exdelegada del Gobierno para la violencia de género, ha analizado en Espejo Público la postura del PSOE ante las denuncias por acoso sexual al que fuera diputado socialista Paco Salazar y al líder del PSOE en TorremolinosAntonio Navarro.

No cree Victoria Rosell que exista una negativa de Pedro Sánchez de llevar estas denuncias a Fiscalía. Explica la magistrada que cuando es un delito de carácter sexual o un acoso leve de los que antes eran impunes (cualquier expresión o comportamiento que nos causa una situación humillante, hostil o intimidatoria), en nuestro sistema son delitos semipúblicos en los que no puede ninguna persona actuar de oficio por ti, salvo en menores de edad o con discapacidad.

No entiende la propuesta de derivar estas denuncias a la Fiscalía porque mantiene que esa es una decisión de las propias víctimas. Cree que el PSOE no ha estado a la altura como institución del protocolo anti acoso. "El acoso siempre es una cuestión de poder", añade. Apunta además que en todos los partidos pasa que algunas personas implicadas en estas cuestiones se les premia con cargos. "La cuestión es qué estás haciendo, lo apartas del poder para que ellos tengan un espacio seguro y aquello pueda realmente investigarse o sigues apoyándolo e incluso lo premias".

"Si funciona el resto de mecanismos la víctima no tiene que ir a un "su palabra contra la suya"

En Torremolinos , una de las víctimas que presentó dos denuncias contra Antonio Navarro manifiesta que no se siguió el protocolo anti acoso, no se les dio curso y fue entonces cuando cansada de esperar acudió a Fiscalía.

"La propia víctima tiene esa decisión en su mano", explica. "Lo importante es que previamente si funcionan los demás mecanismos no tienes que ir a esa situación de su palabra contra la suya y no tendrá esa situación de poder como la que hemos visto en su momento con la Federación de Futbol en el caso de Rubiales".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.