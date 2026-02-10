Las nuevas vidas de todos los personajes de Una nueva vida

Dos años pueden ser un suspiro o una eternidad. En Una nueva vida han sido un cataclismo porque todo ha cambiado. Y cuando decimos todo es todo. Ha habido un giro tan radical que los espectadores aún estamos intentando asimilar esta nueva realidad. Mientras esperamos explicaciones sobre qué y por qué hemos llegado aquí, toca sentarse a analizar cómo está ahora mismo cada personaje.

Unas nuevas vidas para Seyran y Ferit

Seyran y Sinan | antena3.com

La relación de Seyran y Ferit no ha sido fácil. Sus vaivenes emocionales eran ya una costumbre. Durante unos capítulos no podían separarse ni un segundo. Durante otros capítulos se alejaban irremediablemente.

Sin embargo, el presente supera todo lo pasado. Seyran es feliz junto a otro hombre hasta el punto de plantearse un nuevo matrimonio. Y esta vez su decisión no obedece ni a órdenes de su padre ni a imposiciones de terceros.

Seyran es otra persona: alegre, risueña, activa, independiente… No sabemos si estar al borde de la muerte le hizo replantearse toda su vida o si se hartó de vivir en tensión en la jaula Korhan, pero lo cierto es que en este capítulo ha sonreído casi tanto como en todos los episodios anteriores.

Eso sí, nosotros no podemos evitar preocuparnos por ella. Tememos que su matrimonio no sea más que una huida hacia adelante para romper definitivamente los lazos que la unen a Ferit. Pero, sobre todo, nos inquieta Sinan. La primera impresión es inmejorable: atento, cariñoso, educado, respetuoso… Parece el yerno ideal, pero ese “parece” es lo que nos hace estar alerta. Y, además, ¿por qué él es ya uno más en la familia para Esme y Suna y, sin embargo, Seyran no conoce a su familia?

Queremos que Seyran sea feliz. Pero Sinan tiene demasiadas sombras.

En cuanto a Ferit, ahora es un prestigioso diseñador de joyas. Ha asumido el peso del apellido y también ha rehecho su vida sentimental con Diyar.

Ferit | antena3.com

El matiz está en que mientras Seyran está pletórica, Ferit no puede ocultar su melancolía. Para Ferit ha sido un fuerte golpe saber que Seyran va a casarse y, aunque pasea feliz con su nueva pareja, sigue buscando el rostro de su ex mujer en la habitación que compartieron.

Es como si Seyran hubiese cerrado el libro, pero Ferit aún no hubiese pasado página. Seyran ríe. Ferit llora. ¿Qué les pasó? ¿Cómo es posible que en dos años se haya generado una distancia de años luz entre ellos? ¿Quién se alejó de quién? ¿Cuándo aparecieron Sinan y Diyar? ¿#SeyFer es pasado o estamos solo ante el enésimo paréntesis en su relación?

Los nuevos Korhan

Ifakat y Orhan | antena3.com

La situación en la mansión también nos ha descolocado. Por un lado, Ifakat ha recuperado su posición de poder y, sorprendentemente, parece haber hecho team con Ferit en la empresa. De hecho, se ha pasado todo este capítulo preocupada por la sequía creativa de su sobrino. ¿Desde cuándo Ferit tiene el don del diseño si la que sabía dibujar era Seyran?

Otra sorpresa nos la ha dado Orhan, que se ha divorciado de Gülgün y ha llevado a la mansión a su amante, que, encima, está embarazada. Orhan nunca ha sido un crack a la hora de elegir a sus mujeres (recordemos sus escarceos con su propia cuñada y la criada), pero ahora confirmamos que no es el más espabilado de los Korhan. ¿Por qué? Porque la nueva candidata a señora de la casa está mucho más enamorada de su patrimonio que de él. ¿Sabrá que su nueva familia vive de alquiler y le paga puntualmente la renta a Seyran? ¿Sabrá que sus ingresos dependen de que las musas visiten a su futuro hijastro?

También nos ha sorprendido que Halis y Latif hayan desaparecido de escena y que, sin embargo, Hattuç siga en la mansión. Eso sí,tuvimos que pestañear varias veces para comprobar que la tradicional señora de Antep salió a andar con un moderno y colorido chándal.

La nueva oportunidad de Suna

Seyran y Suna | antena3.com

Que conste que también ha habido sorpresas que nos han alegrado. La mayor felicidad nos la han dado Suna y Abidin. No sabemos cómo es posible que una de las nueras Korhan esté comprometida con el chófer-guardaespaldas-hombre para todo, pero, seamos sinceros, en este caso nos da igual porque los dos se merecen este momento de paz y tranquilidad.

Quizá lo único que nos hace fruncir un poco el gesto es el distanciamiento entre Abidin y Ferit. El primero ha hecho buenas migas con Sinan, pero ¿quién es ahora el confidente de Ferit? ¿Por qué se ha quedado tan solo? Por cierto, ¿qué ha pasado con Kaya?

Y rematamos con ese personaje al que todos hemos odiado, pero que tantos grandes momentos nos ha dado: Kazim. Es curioso que de él sea de los pocos de los que tenemos información clara y precisa sobre qué le ha pasado. Se casó con Zerrin, que lo estafó y arruinó. El gran señor que no dejaba ni respirar a sus mujeres ha caído en desgracia por culpa de otra mujer. ¿Quién le iba a decir que llegaría a suplicar a la puerta de Esme?

En definitiva, estos dos años han sido como un terremoto. Nada está como estaba. Y nada es nada. Es como si lo hubiesen demolido todo y lo estuviesen construyendo todo de nuevo. ¿Serán firmes estos nuevos cimientos o serán más sólidas las pocas ruinas que aún quedan en pie?