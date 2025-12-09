Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Caso Salazar

Pedro Sánchez destituye en el Consejo de Ministros de hoy a la 'mano derecha' de Salazar tras el escándalo de las denuncias por acoso sexual

El Consejo de Ministros va a aprobar hoy el cese de Antonio Hernández, el que fuera mano derecha de Salazar, acusado de acoso sexual. Las dos denunciantes le señalan como el gran encubridor. El Partido Popular ha pedido que Salazar declare en la comisión del Senado del Caso Koldo

Pedro Sánchez destituye en el Consejo de Ministros de hoy a la 'mano derecha' de Salazar tras el escándalo de las denuncias por acoso sexual

Pedro Sánchez destituye en el Consejo de Ministros de hoy a la 'mano derecha' de Salazar tras el escándalo de las denuncias por acoso sexual

Publicidad

Araceli Infante
Publicado:

El gobierno va a destituir fulminantemente a Antonio Hernández, mano derecha de Francisco Salazar en La Moncloa. La decisión se hará efectiva este martes en el Consejo de Ministros tras el escándalo por las denuncias de acoso sexual contra el político sevillano por parte de dos subordinadas.

Hernández niega tajantemente haber protegido o encubierto a su ex compañero ante las denuncias por acoso, aun así el partido habría insistido en su salida, lo que se hará efectivo este martes

Sánchez se pronuncia por primera vez

Pedro Sánchez se ha pronunciado por primera vez sobre el asunto este fin de semana. En conversación informal con los periodistas en el Congreso, dijo asumir "en primera persona" que ha habido "un error en la velocidad de la interacción" con las dos mujeres que acusan de acoso sexual a quien fue uno de sus hombres fuertes tanto en La Moncloa como en Ferraz.

Sánchez insiste en que no recibió ningún aviso previo por ninguna vía y que no ha habido "ni falta de sensibilidad ni compromiso" y tampoco "voluntad de ocultación" .Pero las víctimas no piensan lo mismo y sugieren que el que fuera hombre de confianza de Sánchez ha podido ser encubierto por Antonio Hernández.

Las mujeres denunciantes son militantes del PSOE y prefirieron presentar las denuncias en el partido, aunque Moncloa recuerda que también existe un protocolo contra el acoso sexual y canales para denunciar de manera anónima. En el escrito, reconocían tener miedo. Este es el argumento que utiliza el PSOE para no llevar el asunto ante la fiscalía

Expulsado también de la Ejecutiva regional

Además, la secretaria del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, ha decidido expulsarlo de la Ejecutiva regional del partido, donde era el responsable del área de Datos, Análisis y Prospectiva. De esta forma, la aspirante a la Presidencia de la Junta andaluza en las próximas elecciones se verá obligada a remodelar su núcleo duro pocos meses después de haberlo nombrado.

Montero, durante la celebración del Día de la Constitución en el Congreso, reconoció en conversación informal con los periodistas que el caso Salazar "se ha gestionado muy mal" y que el PSOE "no ha acompañado de manera correcta a las víctimas".

El PP cita a Salazar

El Partido popular ha movido ficha y ha anunciado que llamará a Francisco Salazar a la comisión del Senado del caso Koldo. "El caso Salazar es un nuevo caso de encubrimiento, de complicidad de Pedro Sánchez con el delito, pero en esta ocasión de acoso sexual", asegura la portavoz del PP que también dice que el presidente del Gobierno lo encubre "porque Paco Salazar sabe demasiado, sabe de las primarias, sabe de los chanchullos y sabe de la banda del Peugeot de la que formó parte". "Salazar formaba parte del núcleo duro de Sánchez de las primarias".

Los populares ponen en el foto a Pilar Bernabé, encargada de igualdad en Ferraz y a Rebeca Torró, secretaria de organización.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Sánchez insta a cumplir la Constitución y ofrece apoyo a las denunciantes del caso Salazar, aunque rechaza llevarlo a la Fiscalía

El presiente del Gobierno, Pedro Sánchez

Publicidad

España

Voto por correo en las elecciones de Extremadura 2025

Elecciones Extremadura 2025: Guía para el voto por correo: plazos, límites y preguntas frecuentes

Pedro Sánchez destituye en el Consejo de Ministros de hoy a la 'mano derecha' de Salazar tras el escándalo de las denuncias por acoso sexual

Pedro Sánchez destituye en el Consejo de Ministros de hoy a la 'mano derecha' de Salazar tras el escándalo de las denuncias por acoso sexual

Congreso de los Diputados

Se celebra el último pleno del año con las votaciones de la senda de estabilidad o la subida salarial a funcionarios

Paco Salazar
Caso Salazar

¿Podría el PSOE trasladar las denuncias internas de Paco Salazar a la Fiscalía?

Paco Salazar
Caso Salazar

El PP citará a Paco Salazar en el Senado, a quien acusan de ser "el quinto del Peugeot"

Antonio Hernández
Caso Salazar

Antonio Hernández, el hombre de confianza de Paco Salazar cesado por Sánchez ante los presuntos casos de acoso sexual

El Consejo de Ministros destituirá a Antonio Hernández como Director del Departamento de Coordinación Política del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal
Encuestas

PP y Vox consolidan su ventaja sobre la izquierda con el 48,4% de los votos en caso de elecciones, según las encuestas

Estos datos aparecen tras el encarcelamiento de José Luis Ábalos y Koldo García.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez

Sánchez destituye al 'número 2' de Salazar en La Moncloa

Un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado sobre el frontispicio del Congreso vigila los alrededores de la Cámara

Última semana de actividad en el Congreso: votaciones clave, visita de Mahmud Abbas y posible suspensión de Ábalos

El PP extremeño dice llegar al 21D "con la conciencia muy tranquila" tras dos años de gestión

El PP extremeño dice llegar al 21D "con la conciencia muy tranquila" tras dos años de gestión

Publicidad