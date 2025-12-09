Pedro Sánchez destituye en el Consejo de Ministros de hoy a la 'mano derecha' de Salazar tras el escándalo de las denuncias por acoso sexual

El gobierno va a destituir fulminantemente a Antonio Hernández, mano derecha de Francisco Salazar en La Moncloa. La decisión se hará efectiva este martes en el Consejo de Ministros tras el escándalo por las denuncias de acoso sexual contra el político sevillano por parte de dos subordinadas.

Hernández niega tajantemente haber protegido o encubierto a su ex compañero ante las denuncias por acoso, aun así el partido habría insistido en su salida, lo que se hará efectivo este martes

Sánchez se pronuncia por primera vez

Pedro Sánchez se ha pronunciado por primera vez sobre el asunto este fin de semana. En conversación informal con los periodistas en el Congreso, dijo asumir "en primera persona" que ha habido "un error en la velocidad de la interacción" con las dos mujeres que acusan de acoso sexual a quien fue uno de sus hombres fuertes tanto en La Moncloa como en Ferraz.

Sánchez insiste en que no recibió ningún aviso previo por ninguna vía y que no ha habido "ni falta de sensibilidad ni compromiso" y tampoco "voluntad de ocultación" .Pero las víctimas no piensan lo mismo y sugieren que el que fuera hombre de confianza de Sánchez ha podido ser encubierto por Antonio Hernández.

Las mujeres denunciantes son militantes del PSOE y prefirieron presentar las denuncias en el partido, aunque Moncloa recuerda que también existe un protocolo contra el acoso sexual y canales para denunciar de manera anónima. En el escrito, reconocían tener miedo. Este es el argumento que utiliza el PSOE para no llevar el asunto ante la fiscalía

Expulsado también de la Ejecutiva regional

Además, la secretaria del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, ha decidido expulsarlo de la Ejecutiva regional del partido, donde era el responsable del área de Datos, Análisis y Prospectiva. De esta forma, la aspirante a la Presidencia de la Junta andaluza en las próximas elecciones se verá obligada a remodelar su núcleo duro pocos meses después de haberlo nombrado.

Montero, durante la celebración del Día de la Constitución en el Congreso, reconoció en conversación informal con los periodistas que el caso Salazar "se ha gestionado muy mal" y que el PSOE "no ha acompañado de manera correcta a las víctimas".

El PP cita a Salazar

El Partido popular ha movido ficha y ha anunciado que llamará a Francisco Salazar a la comisión del Senado del caso Koldo. "El caso Salazar es un nuevo caso de encubrimiento, de complicidad de Pedro Sánchez con el delito, pero en esta ocasión de acoso sexual", asegura la portavoz del PP que también dice que el presidente del Gobierno lo encubre "porque Paco Salazar sabe demasiado, sabe de las primarias, sabe de los chanchullos y sabe de la banda del Peugeot de la que formó parte". "Salazar formaba parte del núcleo duro de Sánchez de las primarias".

Los populares ponen en el foto a Pilar Bernabé, encargada de igualdad en Ferraz y a Rebeca Torró, secretaria de organización.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.