Roberto Leal imita la voz de Eros Ramazzotti como ayuda inesperada en La Pista

Un nuevo cuarteto de invitados ha llegado a Pasapalabra dispuesto a ayudar a los concursantes. Elena Rivera, Pablo Carbonell, Víctor Palmero y Arancha del Sol han conocido a Alejandro, en su segundo programa tras ganar el pasado Rosco, y a Francisco, que ha eliminado a Óscar en la Silla Azul.

Por lo tanto, se han producido duelos inéditos en La Pista, como el que han protagonizado Arancha del Sol y Pablo Carbonell. Su canción les ha llevado hasta el año 1996 y Roberto Leal hasta se ha emocionado al ver cuál era. En cambio, los invitados han estado despistados con el primer fragmento y también con el verso de la letra. Por eso, el presentador ha decidido ayudarles imitando al artista: ¡a Eros Ramazzotti! Elena Rivera ha asegurado que la voz le ha quedado “perfecta”.

Pablo también ha intentado la imitación pero con bastante peor resultado y, además, sin llegar a la canción. Sí lo ha conseguido Arancha tras un enorme y largo esfuerzo de memoria. ¿De qué tema se trata? ¡Revive este duelo musical en el vídeo!