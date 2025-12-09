Susana Díaz extiende su confesión sobre las primarias del PSOE fuera de cámara: "Yo tuve unos cuantos azotes"

Susana Díaz admitía en directo que experimentó un combate muy desigual en las primarias del Partido Socialista del año 2017. Tanto que momentos antes de un mitin en Salamanca fue consciente que la victoria se le planteaba poco menos que imposible.

"Da que pensar... Si estas primarias estaban dopadas o no"

Entre rumores de una financiación que excedería los límites, en la que habría participado además su suegro, el padre de Begoña Gómez, y la participación de donantes y presuntos militantes que no serían tal; la actual senadora del PSOE aseguraba que no conocía a prácticamente ninguno de esos militantes. "Comenzó a sospechar", afirmaba la presentadora de Espejo Público Susanna Griso que habría desvelado la también expresidenta de la Junta de Andalucía.

Este martes se pronunciaba la propia política Andaluza, que sufrió también las maniobras del ahora tan mencionado Paco Salazar, que otro medio ha calificado como 'el quinto del Peugeot' a consecuencia del apoyo incondicional a Pedro Sánchez del ahora exmilitante socialista inmerso en un escándalo de acoso sexual.

"Yo tuve unos cuantos azotes, y alguno está saliendo ahora en los papeles", admitía Susana Díaz por los ataques recibidos de más de un compañero de partido. Rechazaba hacer ninguna otra manifestación al respecto.

El gran punto débil de Sánchez

La periodista Carmen Morodo apuntaba a la financiación del Partido Socialista, empezando por aquellas primarias, como "el elemento más débil" que tendría el presidente del Gobierno: "Hay declaraciones y se están produciendo muchas filtraciones sobre las presuntas donaciones (...) el dinero que recibió Pedro Sánchez cambió el destino del Partido Socialista".

"Ahora mismo el punto más débil del presidente del Gobierno son justamente esas primarias (…) Acabaremos sabiendo porqué se perdieron y cómo se gestionaron, con todos estos fontaneros tan oscuros que han pasado por la cárcel, están en la cárcel, machistas, con abusos de poder...", sentenciaba Carmen.

EL también periodista Juan Fernández- Miranda subrayaba que todos los hombres fuertes de Pedro Sánchez han 'caído': "Empieza a ser un problema grave para el Gobierno porque empiezan a ser multitud los casos. (...) El caso Salazar es gravísimo porque se ha producido el encubrimiento".

