Crisis PSOE
Susana Díaz extiende su confesión sobre las primarias del PSOE fuera de cámara: "Yo tuve unos cuantos azotes"
La pasada semana la senadora del PSOE realizó una confesión concerniente a las elecciones primarias del partido en las que se enfrentó -y perdió- contra Pedro Sánchez. Las sospechas de irregularidades en ese proceso han crecido en las últimas semanas a raíz de varias informaciones que han ganado peso con lo que desvelaba Susana Díaz.
- La confesión de Susana Díaz sobre sus primarias contra Pedro Sánchez: "Aquello casi me destroza la vida"
- Susana Díaz cuenta el calvario que vivió tras las primarias del PSOE en 2021: "Conseguí serenarme, levantarme y volver como otra persona"
- El análisis de los últimos escándalos dentro del PSOE, en ATRESPLAYER
Publicidad
Susana Díaz admitía en directo que experimentó un combate muy desigual en las primarias del Partido Socialista del año 2017. Tanto que momentos antes de un mitin en Salamanca fue consciente que la victoria se le planteaba poco menos que imposible.
"Da que pensar... Si estas primarias estaban dopadas o no"
Entre rumores de una financiación que excedería los límites, en la que habría participado además su suegro, el padre de Begoña Gómez, y la participación de donantes y presuntos militantes que no serían tal; la actual senadora del PSOE aseguraba que no conocía a prácticamente ninguno de esos militantes. "Comenzó a sospechar", afirmaba la presentadora de Espejo Público Susanna Griso que habría desvelado la también expresidenta de la Junta de Andalucía.
Este martes se pronunciaba la propia política Andaluza, que sufrió también las maniobras del ahora tan mencionado Paco Salazar, que otro medio ha calificado como 'el quinto del Peugeot' a consecuencia del apoyo incondicional a Pedro Sánchez del ahora exmilitante socialista inmerso en un escándalo de acoso sexual.
"Yo tuve unos cuantos azotes, y alguno está saliendo ahora en los papeles", admitía Susana Díaz por los ataques recibidos de más de un compañero de partido. Rechazaba hacer ninguna otra manifestación al respecto.
El gran punto débil de Sánchez
La periodista Carmen Morodo apuntaba a la financiación del Partido Socialista, empezando por aquellas primarias, como "el elemento más débil" que tendría el presidente del Gobierno: "Hay declaraciones y se están produciendo muchas filtraciones sobre las presuntas donaciones (...) el dinero que recibió Pedro Sánchez cambió el destino del Partido Socialista".
"Ahora mismo el punto más débil del presidente del Gobierno son justamente esas primarias (…) Acabaremos sabiendo porqué se perdieron y cómo se gestionaron, con todos estos fontaneros tan oscuros que han pasado por la cárcel, están en la cárcel, machistas, con abusos de poder...", sentenciaba Carmen.
EL también periodista Juan Fernández- Miranda subrayaba que todos los hombres fuertes de Pedro Sánchez han 'caído': "Empieza a ser un problema grave para el Gobierno porque empiezan a ser multitud los casos. (...) El caso Salazar es gravísimo porque se ha producido el encubrimiento".
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- José María Aznar: "Detesto el populismo porque acaba en la autocracia o en la corrupción como estamos viviendo en España"
- Victoria Rosell, sobre las denuncias de acoso sexual en el PSOE: "El partido no ha estado a la altura como institución del protocolo antiacoso"
- La posición de la reina Sofía en mitad de la ruptura de la familia del Rey: "Su Juanito es su Juanito y le ha perdonado todo toda la vida"
Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.
Publicidad