Jutta Leerdam gana el oro con récord olímpico y Jake Paul rompe a llorar en la grada

La patinadora neerlandesa se cuelga el oro en los 1.000 metros de patinaje de velocidad en Milano-Cortina y deja una de las imágenes de los JJOO en el Milano Speed Skating Stadium, en Milán.

Jutta Leerdam, emocionada tras ganar el oro en Milano-Cortina

Jutta Leerdam, emocionada tras ganar el oro en Milano-CortinaReuters

La mediática y carismática Jutta Leerdam dejó este lunes una de las imágenes de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano-Cortina 2026 al ganar el oro, con récord olímpico, en los 1.000 metros de patinaje de velocidad. La patinadora de 27 años, que mantiene una relación sentimental con Jake Paul, superó la marca de su compatriota Femke Kok (1:12.59), que finalizó en segundo lugar, y la de la japonesa Miho Takagi (1:13.95), precisamente la patinadora que ostentaba el récord olímpico (1:13.19), rubricado en Pekín 2022.

La patinadora de 's-Gravenzande fulminó a sus rivales en una última carrera perfecta, bordando el paso por curva y gestionando a la perfección la presión que le había impuesto su compatriota Kok, que apenas unos minutos antes, había roto la marca de Tagaki, colocándose como oro provisional y con récord olímpico. Pero Jutta Leerdam firmó una actuación para el recuerdo para coronarse campeona olímpica por primera vez, tras su medalla de plata hace cuatro años en Pekín.

Y si la actuación de Leerdam fue emocionante, no lo fue menos su celebración, a lágrima viva, sobre el hielo del Milano Speed Skating Stadium, en Milán. La patinadora neerlandesa agradeció a Jake Paul su apoyo en la grada, el boxeador e influecer tampoco pudo contener la emoción.

El doblete coloca a Países Bajos de nuevo en lo más alto del podio en esta disciplina, acompañada de una Takagi que sumó su octava medalla olímpica, la segunda de bronce y la segunda en esta prueba en concreto de un kilómetro en patinaje de velocidad.

