¿Podría el PSOE trasladar las denuncias internas de Paco Salazar a la Fiscalía?

Desde Ferraz no tienen intención de llevar las denuncias al ministerio público, aunque según los expertos sí podrían hacerlo. Voces internas del PSOE urgen al partido a que opte por esta opción

Paco Salazar

Caso Salazar: ¿Podría el PSOE trasladar las denuncias internas a la fiscalía? | Europa Press

David Ávila
Publicado:

El 'Caso Salazar' ha abierto una nueva brecha dentro del partido socialista. Y lo hace en una cuestión especialmente sensible para el PSOE: el feminismo. Varias voces dentro del partido han reconocido -tanto en privado como en público- que Ferraz debería trasladar las denuncias sobre un supuesto acoso sexual de Paco Salazar a la fiscalía.

Pero el propio Pedro Sánchez descartó este sábado, en una conversación informal con periodistas, que el partido fuera a dar ese paso. El presidente del Gobierno justifica esta decisión en que no quiere poner a las denunciantes en el disparadero porque las denuncias son anónimas, pero esto no hace imposible que el partido pueda acudir al ministerio público.

Así lo confirman varias fuentes judiciales a Antena 3 Noticias. De hecho, el magistrado Fernando Portillo ha llegado a reconocer que el "deber" del partido sería poner las denuncias "en conocimiento de las autoridades competentes". De esta forma sería la fiscalía la que decidiría el futuro judicial del caso, pudiendo abrir diligencias o archivando la causa.

El principal problema en este caso es el anonimato de las denuncias, porque como admite el abogado Ismael Istambul, de 'Iberum abogados' "es muy probable que finalmente acabase archivado". A pesar de esa posición, la opción de que la denuncia prosperara y avanzara en el juzgado no se descarta.

El caso de Torremolinos ya está en la fiscalía

El caso de presunto acoso sexual por el que se ha acusado al que fuera líder del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro, es diferente. En esa circunstacia la mujer denunciante no es anónima, y la fiscalía ya ha abierto diligencias de investigación. En cualquier caso, tal y como admiten los expertos, el anonimato de las presuntas víctimas "no es un inconveniente técnico" para presentar la denuncia, y en caso de que la fiscalía requiriese información al PSOE, el partido "debería tener mecanismos para poder indentificar" a las afectadas.

El Partido Popular también se ha posicionado en este nuevo escándalo que afecta al PSOE, y hoy ha anunciado que llamará a Paco Salazar para declarar en el Senado, en la comisión de investigación por el 'Caso Koldo'.

