La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, compara a Vox con los Gremlins: "Se multiplican como ellos"

Las elecciones autonómicas celebradas este domingo en Aragón dejaron un escenario con matices importantes. El Partido Popular vuelve a ser la fuerza más votada, pero su victoria es agridulce: convocó elecciones anticipadas por el bloqueo de Vox a los Presupuestos y, tras el recuento, vuelve a necesitar a los de Abascal para gobernar al no alcanzar la mayoría absoluta. Vox, además, sale claramente reforzado y duplica su representación en las Cortes aragonesas.

El Partido Socialista, por su parte, sufre un nuevo revés en las urnas. Pierde cinco escaños y firma su segundo peor resultado histórico en Aragón. Con 18 diputados, los socialistas evitan hablar abiertamente de derrota, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha optado por no pronunciarse tras los resultados.

Vox crece y aviva el debate político

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, sí se refirió este lunes al avance de la extrema derecha y señaló directamente al Partido Popular como responsable. "Vox nace del PP, Vox crece con el PP y Vox se multiplica con el señor Feijóo. Se multiplican como los Gremlins", afirmó.

Sus palabras no han pasado desapercibidas en el análisis político del programa. La presentadora Susanna Griso ha ironizado sobre esa comparación y lo califica de "peregrino y bastante ridículo". Además, comenta: "el PP ha dado de comer a los gremlins. Claro, les das agua y pasa lo que pasa".

Juan Fernández-Miranda, director adjunto de El Confidencial, ha calificado la comparación de "broma" y apunta directamente al Gobierno central: "El principal motor del crecimiento de Vox se llama Pedro Sánchez y el Gobierno de España", aunque reconoce que el PP "no acaba de dar con la tecla".

Críticas cruzadas a derecha e izquierda

La activista Afra Blanco ha puesto el foco en la estrategia del PP frente a Vox. A su juicio, cuando el PP no marca una línea roja clara frente a las posiciones "racistas y xenófobas" de Vox y asume parte de su discurso, "se está blanqueando" a la formación. Sobre la izquierda, añade que el problema va más allá de las siglas: "Falta ambición e ilusión. La izquierda ahora mismo no está ilusionando y la gente se queda en casa".

En la misma línea crítica, aunque desde otra perspectiva, Álvaro Nieto, director de The Objective, ha asegurado que el batacazo socialista en Aragón es responsabilidad directa del presidente del Gobierno y de la candidata elegida. "La gente está harta de Pedro Sánchez", afirma, y subraya que Vox está captando voto procedente de distintos espacios ideológicos.

