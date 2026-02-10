El experimento de El Hormiguero que demuestra que el instinto maternal permanece a través de los años

Cuando nace un bebé, tiene un instinto de supervivencia gigante porque su vida depende de estar cerca de su madre. Un ejemplo es el llanto de un niño que desaparece en cuanto su madre se acerca, incluso antes de que le toque. Por eso, El Hormiguero ha hecho un experimento para comprobar si, al crecer, ese instinto desaparece o se sigue teniendo.

Pablo Motos ha enseñado esta experiencia real a Belén Rueda y Belén Écija, que precisamente han demostrado durante la entrevista la gran química entre madre e hija que mantienen. Lo que ambas invitadas han visto es la demostración de que el instinto maternal no desaparece cuando los niños crecen.

En este experimento, los niños, uno a uno, han aparecido con los ojos tapados. Tenían a varias mujeres, todas madres, delante. Han caminado hacia ellas y las han tocado, las han olido, las han sentido. Todos han reconocido a su madre cuando al fin han llegado a ella y se han fundido en un conmovedor abrazo. ¡Dale al play!