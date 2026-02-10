Antena3
El Rosco | 10 de febrero

Francisco planta cara a Alejandro en su estreno en El Rosco: ¿alcanzará sus 22 aciertos?

Alejandro, que ha logrado la mitad de sus letras en un solo turno, se ha plantado cuando su rival estaba a sólo un acierto del empate.

Francisco planta cara a Alejandro en su estreno en El Rosco: ¿alcanzará sus 22 aciertos?

Alberto Mendo
Alejandro le ha puesto muy difícil a Francisco su estreno en El Rosco, pero el nuevo concursante ha sabido plantarle cara en un duelo lleno de emoción y suspense, hasta el punto de que se ha decidido en su última jugada. De hecho, ha mostrado la misma seguridad que en la Silla Azul, en la que ha cogido el relevo de Óscar.

Óscar pierde en su primera Silla Azul y deja a Francisco su puesto en Pasapalabra

Además, Francisco ha llegado a El Rosco con una importante ventaja de tiempo, 21 segundos que ha sabido amortizar muy bien. Ha arrancado con cinco aciertos y ha ido por delante en el marcador hasta que Alejandro ha brillado con un turno de once letras consecutivas.

El duelo ha quedado entonces absolutamente igualado. Francisco ha completado la primera vuelta de forma brillante, con 21 aciertos. Instantes después, Alejandro ha hecho lo mismo y ha lanzado un órdago al sacar una respuesta más y plantarse con 22 letras en verde. El final quedaba en manos del nuevo concursante. ¡Descubre cómo termina este competido Rosco en el vídeo!

Francisco planta cara a Alejandro en su estreno en El Rosco: ¿alcanzará sus 22 aciertos?

Francisco planta cara a Alejandro en su estreno en El Rosco: ¿alcanzará sus 22 aciertos?

