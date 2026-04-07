Carlos Alsina, sobre el 'caso mascarillas': "Sánchez ha adoptado una doctrina en el que uno asume responsabilidades políticas sin dimitir"

El llamado "caso mascarillas" vuelve a situarse en el centro de la actualidad judicial y política en España, con el foco puesto en la gestión de contratos públicos durante los momentos más críticos de la pandemia.

En concreto, la investigación analiza presuntas irregularidades en la adjudicación de material sanitario. En este escenario, la atención se concentra ahora en el desarrollo del juicio y en las responsabilidades que puedan derivarse de los hechos investigados.

El juicio por este caso ya ha comenzado. El exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama serán juzgados en un juicio que se alargará a lo largo de todo este mes con más de una decena de sesiones y más de 70 testigos.

"Hoy las declaraciones son gratis"

Pese a centrar toda la atención en las responsabilidades de cada uno, no parecen haberse depurado todas. Para Carlos Alsina, director de Más de Uno en Onda Cero, "en el banquillo están todos los que tienen que estar" y asegura que la particularidad de hoy "es que las declaraciones son gratis, declaran gratis".

Por su parte, Alsina tiene la esperanza de que "declarar gratis" sea "un aliciente para decir la verdad". Asimismo, detalla que es "una lástima que el juicio no se emita en directo porque sería muy interesante verlo".

Por otro lado, destaca que la "Audiencia Nacional sí que da en directo el juicio de la Kitchen" y asegura que viéndolo en directo "es más fácil compartir o debatir opiniones".

"Ábalos no es Ábalos sin Sánchez detrás"

No obstante, el director de Más de Uno considera que son distintas las responsabilidades penales y las políticas. Si hablamos de las responsabilidades políticas, habría que "hablar del secretario general del PSOE y del presidente del Gobierno". Hay que hacerlo porque, según Alsina, "Ábalos no es Ábalos sin Sánchez detrás y Koldo no es Koldo sin Ábalos detrás".

Para Alsina, "Sánchez ha aportado esa doctrina en el que uno asume responsabilidades políticas diciendo que las ha asumido". No obstante, detalla que "en otros tiempos, asumir responsabilidades políticas era otro gesto como dimitir".

Además, asegura que si Sánchez en la oposición "reprochó a los dirigentes del PP no haberse enterado de nada" y ahora "él no dimite", esas responsabilidades "no se resuelven".

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