Vicente Vallés: "Me gustaría que nada de lo que se está contando sobre Zapatero fuera cierto pero creo que el auto está muy bien construido"

Vicente Vallés se ha sentado en el plató de Espejo Público para analizar la situación que afronta el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras ser imputado por un presunto delito de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Cree que la tensión de la situación va a ir en aumento. "Me gustaría que nada de lo que se está contando fuera cierto pero creo que el auto está muy bien construido". Insiste en que le parece "muy triste todo lo que está pasando hablando de un presidente del Gobierno".

Cree que hay que determinar si se ha cometido algún ilícito penal pero más allá de la ley hay que diferenciar la ética de comportamiento que determinadas personas deben mantener cuando alcanzan una posición. "No hace fata hacer una ley para que un expresidente del Gobierno entienda lo que puede y no hacer". "Por un lado está la ley y por otro la ética de los comportamientos, que es la que cada uno tiene".

"Podía existir la conciencia de que esto nunca iba a ocurrirle a un expresidente del Gobierno"

Recuerday amigo de Zapatero: "Nunca pensé que esto podía pasarle a un expresidente del Gobierno". "Podía existir la conciencia de que esto no fuera a ocurrirle nunca a un expresidente del Gobierno", resuelve Vallés.

Destaca el periodista que "era improbable" que algo así ocurriera pero lo que ha pasado "es fruto de una investigación judicial".

En opinión de Vallés "sería muy pertinente que comparecieran en público" algunas de las personas a las que cita el auto. Especialmente las personas que son muy relevantes y conocidas y que tienen responsabilidades en determinadas empresas importantes. "Nada de eso ha ocurrido aún cuando han pasado horas desde el auto del juez".

Sobre la empresa implicada en la trama 'Inteligencia Prospectiva', que no tiene sede ni trabajadores pero sí dinero para pagar a proveedores, ve todo "muy extraño" y cree que las personas citadas podrían comparecer porque mientras pasan las horas y guardan silencio todo es más sospechoso.

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