El susto de Penélope Cruz durante el rodaje de 'La Bola Negra': "Pensé que tenia una aneurisma cerebral"

La actriz Penélope Cruz ha contado, en la rueda de prensa del Festival de Cannes, que pensó que estaba sufriendo una "aneurisma cerebral" durante el rodaje de la galardonada película dirigida por Los Javis: 'La bola Negra'.

Tal y como ha relatado, mientras se ponía la película para una de las escenas, Cruz recibió una llamada de su médico, quien le decía: "Creo que tienes una aneurisma cerebral, pero no estoy seguro, tienes que repetirte la prueba".

En ese momento la actriz ha confesado que no se lo comentó a nadie, a pesar de que ella pensaba estar sufriendo un grave problema de salud. La periodista Gema López informaba de que Penélope le hizo preguntas a su médico fruto de la preocupación que sentía: "preguntó si podía cantar, bailar o lo que fuese que pudiera comprometer a su papel".

"Lo de algunos médicos no tiene nombre"

Finalmente, todo resultó ser una "falsa alarma", tal y como ha dicho la propia actriz, pero asegura que "siempre lo recordará como uno de los momentos más surrealistas de su vida".

Susanna Griso, incrédula ante el diagnóstico precoz del médico se quejaba: "Lo de algunos médicos no tiene nombre".

Ahora, la actriz confiesa que lo que sintió durante el rodaje de la escena en la que estaba subida en un tanque, nunca se le olvidará por "la cantidad de cosas que pasaban por su mente".

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