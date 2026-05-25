Mejores momentos | 25 de mayo
El secreto del dormitorio de Roberto Leal... ¡relacionado con Coyote Dax!: “Me levanto con alegría”
‘No rompas más mi pobre corazón’ ha puesto a bailar a Juanjo Artero, aunque la victoria ha sido de Mamen Mendizábal y con pleno en este duelo en La Pista.
Roberto Leal se ha asombrado con lo que ha ocurrido en La Pista: “Esto no está pagado, de verdad”. Ha alucinado con el momentazo que ha dejado Mamen Mendizábal en Pasapalabra al ponerse a cantar ‘No rompas más mi pobre corazón’. Encima, era la respuesta correcta y la ha acertado a la primera.
La periodista no ha podido tener mejor regreso al concurso. Ha comenzado visita junto a Bruno Cardeñosa, Michelle Calvó y Juanjo Artero. El actor ha sido precisamente su rival en la prueba musical, pero no le ha dado opción. A cambio, el invitado se ha desquitado bailando la famosa coreografía country: “Me sabía el baile, pero la canción no”.
A todas estas anécdotas, Roberto ha aportado un detalle más. Ha recordado que Coyote Dax estuvo hace un año en Pasapalabra y entonces regaló sombreros a todos. “Lo tengo en mi dormitorio”, ha revelado el presentador, un detalle que ha fascinado a Mamen, y él ha insistido: “Me levanto con alegría, me levanto de otra forma”. ¡Descubre el cante de Mamen, el baile de Juanjo y el secreto de Roberto, todo a la vez, en el vídeo!
