Carlos Alsina, sobre Zapatero: "Políticamente sale como entró, judicialmente ya se verá"

Lejos de responder a las numerosas preguntas existentes en torno a su papel en las gestiones del rescate de la compañía 'Plus Ultra', Carlos Alsina entiende que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero generó nuevas preguntas.

Sí admitió Zapatero haber recibido cobros por parte de Análisis Relevante, por informes orales y escritos en su trabajo de asesor, descartando que supongan ninguna irregularidad. También negó injerencias en el rescate a la aerolínea.

¿Consecuencias legales?

El periodista considera más que amortizado al expresidente, políticamente hablando, pero deja en el aire la responsabilidad legal a la que podrá enfrentarse en un futuro de descubrirse que sus actividades fueron más allá de lo que explicó el lunes en la comisión de investigación del Senado: "Políticamente sale como entró, judicialmente ya se verá", expresaba.

No arrojó ningún tipo de claridad sobre el papel que desempeñó Julio Martínez en todo el proceso, pese a ser preguntado por ello y compartir amistado con el que fuera detenido pocos días después de reunirse con Zapatero en El Pardo: "Se quedó sin explicar quién es Julio Martínez (...) Julio Martínez, ¿para qué hace falta en toda esta historia? Esta es la pieza que me falta por encajar".

Insistía en cuestionar la necesidad de participación de Análisis Relevante o de Julio Martínez en la contratación de Zapatero: "Si una compañía quiere saber el punto de vista de Zapatero, o cómo ve Zapatero Venezuela, o cómo ve Asia (...) Si además es autónomo, le contrata, y Zapatero le presenta una factura y un informe, o lo que sea. ¿Para qué hace falta Julio Martínez en esta historia?"

