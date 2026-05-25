Javier Ambrossi, sobre su paso por Cannes junto a Javier Calvo y su éxito con La bola negra: "Hay cosas que son para siempre"

Tras su aplastante éxito en el Festival de Cannes donde ha presentado su último trabajo, La Bola negra, junto a Javier Calvo con el que ha conseguido el premio a la Mejor Dirección, Javier Ambrossi ha regresado a España radiante y con la compañía inmejorable de su hermana, Macarena García. En esta ocasión el director se dejaba ver en el aeropueto de la capital y lo hacía agradeciendo las muestras de cariño y el apoyo incondicional que han recibido en estos días en los que su película también opta a la Palma de Oro.

"Madre mía, qué locura. Muy contento, muchas ganas ya, todavía queda para La Bola Negra en los cines, pero muy contento de este inicio de camino" reconocía Ambrossi frente a las cámaras sin poder esconder la felicidad en su rostro. En cuanto a la gran ovación que recibieron en el Festival, añadía: "¿Cómo me voy a esperar yo lo que ha pasado? Madre mía, no sé, es muy emocionante".

Consciente del gran éxito que están teniendo incluso antes de que el gran público pueda disfrutar de la película en las salas de cines, Javier tiene muy claro su mensaje: "La peli es un homenaje, a parte de la historia de nuestro país, y yo estoy seguro que mucha gente se ha alegrado de este premio". Además, los directores han contado con el respaldo de un reparto de lujo encabezado por Penélope Cruz con la que han forjado una gran amistad en el terreno personal: "Madre mía, Penélope, todo el reparto que estuvo ahí apoyándonos, es muy fuerte, muy fuerte".

Al margen de los comentarios que han podido surgir tras su encuentro con Javier Calvo con el que mantiene una maravillosa relación a pesar de su ruptura sentimental, Ambrossi dejaba muy claro ante las cámaras que seguirán trabajando juntos por el gran cariño y admiración mutua que se tienen: "Bueno, claro, ya sabéis, eso ya lo sabéis. Hay cosas que son para siempre".

Siempre al lado de su hermano en el terreno personal, pero también en todos y cada uno de sus logros profesionales, Macarena aprovechaba la ocasión para mostrar también su felicidad. "Bien, muy felices. Increíble, increíble muy felices".