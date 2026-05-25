"El entorno de Zapatero apesta, puede que él sea el tonto útil", así habla Marhuenda de la imputación del expresidente

Espejo Público ha conectado este lunes con Gabriel Sanz, periodista de 'Vozpópuli' que ha podido hablar con José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación. Sanz ha expuesto la "preocupación" que siente el expresidente, sobre todo, por lo que respecta a sus hijas, quienes también están envueltas por la trama.

En este contexto, también menciona las cantidades económicas que presuntamente se le asocian y que son de una procedencia "cuestionable y poco clara", según expone el periodista. Es por ello, que pregunta los expertos en el mercado editorial de la mesa por los "cientos de miles de millones de euros" que se ingresan presuntamente por la maquetación de unos informes que tilda de "copia y pega".

Paco Marhuenda, director de 'La Razón', aludido por la pregunta, dice haber trabajado en su medio con la empresa de las hijas del expresidente Zapatero y explica: "No es normal si no eres catedrático de prestigio galáctico".

"O es el tonto útil o está involucrado"

Asimismo, tras apuntar que también conoce el estado actual del expresidente imputado, Marhuenda asegura que "Zapatero dice que es inocente y que lo podrá demostrar". "Nadie que es inocente debe ir temeroso ante un juez en España y él ha elegido, probablemente, al mejor procesalista del país", añade.

Pero algo que no ve con tanta claridad es "el entorno que le envuelve", que según el habitual colaborador del programa: "apesta". Marhuenda se explica poniendo sobre la mesa dos posibilidades: "o bien Zapatero es el tonto útil del sistema o estaba involucrado".

Susanna Griso, zanjando el tema, ha querido dejar claro que, según considera, "Zapatero de tonto tiene poco".

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